英特格高雄廠正式啟用 斥150億元擴大先進材料產能

半導體先進材料供應商英特格 (ENTG-US) 今 (10) 日宣布，公司位於南科高雄園區的先進製造廠區正式啟用，預計在該廠投資約 5 億美元 (約新台幣 150 億元)，成為公司最大的製造基地，大幅提升先進液體過濾器、高潔淨度化學桶與先進沉積材料的產能。

英特格指出，高雄廠區占地 5.4 萬平方公尺 (約 16335 坪)，廠區具備多項技術與製程，可減少廢棄物、降低用水與耗能，並擴大採用再生能源。

總裁暨執行長 Bertrand Loy 表示，高雄新廠體現公司對亞洲客戶與支持在地產業生態圈的承諾，公司深耕台灣超過 30 年，一直受惠當地實力堅強的材料與設備供應商，在台擴大版圖，將為亞洲客戶提升供應穩定度與縮短交貨時間。

台灣區董事總經理謝俊安指出，高雄新廠具備自動化與先進製造能力，為客戶提供最高品質的解決方案並減少廢棄物產生，加上原有高雄廠，英特格四大部門目前皆在南科高雄園區就近布局，團隊可善用製程與產品的綜效，同時共享資源與人才，將為客戶、台灣半導體產業和在地社群帶來更多價值。

英特格目前在台灣約有 720 名全職員工，未來數年隨著新廠完全投產，預計將再增加數百名員額；此外，為吸引更多優秀人才投入工程領域，公司近期也與國立臺灣大學和國立清華大學的 STEM 獎學金計畫合作，為每所大學的五名學生提供三年的資助，這 10 名學生每年可獲得 5000 美元的獎學金。

經濟部部長王美花也到現場表示，很榮幸英特格選擇高雄市作為公司全球最大的製造基地，並建立最先進的生產能力，藉此持續投資臺灣，高雄新廠的啟用彰顯台灣絕佳的地理位置、基礎建設、人才為全球企業帶來的價值。隨著半導體產業持續成長，英特格持續深耕臺灣的承諾，將進一步壯大在地半導體生態圈。

英特格補充，高雄新廠營運設計符合公司的 2030 年企業社會責任永續目標，超過 85% 的製造用水將會被回收用於廠區的日常營運。到 2024 年，廠區內裝設的太陽能電板將供應高雄新廠近 16% 的總用電量，目標是 2030 年達成總用電量 100% 均來自再生能源。

英特格位於新竹的台灣技術研發中心也全力支援高雄新廠，經擴增後，也是公司最活躍的研發中心。