〈台股盤後〉電子疲軟 跌85點收15641點 再失守月、季線

台股今 (10) 日在電子股疲弱下，盤中下挫逾百點，雖然尾盤跌點收斂，終場仍下跌 85.94 點或 0.55%，收 15641.76 點，但仍失守月、季線，成交量為 1966.64 億元。

相較加權指數走弱，櫃買指數逆勢翻紅，上漲 0.05 點或 0.02%，收 210.13 點，成交金額則為 582.34 億元。

觀察今日權值股表現，大型電子股走弱，台積電 (2330-TW) 今日再度回測 500 元大關，下跌 1.4%，收 503 元；鴻海 (2317-TW) 收平盤，聯發科 (2454-TW) 也下跌 1.3%、台達電跌 0.8%、聯電 (2303-TW) 跌 1%、日月光投控跌 1.9%。

其餘像是矽力 *-KY 跌半根、緯創跌 3.8%、英業達跌 2.9%、智邦跌 2% 等均是表現較弱的電子股。

高價股同樣跌多漲少，緯穎重挫，被打到跌停 1005 元，旭隼跌 3.6%、信驊跌 3%、祥碩跌 2.7%、亞德客 - KY 跌 2.9%，創意、嘉澤也走跌。不過，世芯 - KY 逆勢大漲 5.5%，大立光 (3008-TW) 也收漲，在高價股中表現強勢。

在電子股走弱下，航運股挺身而出，貨櫃三雄聯袂走強，長榮漲 2.6%、萬海及陽明也漲 2% 以上，航空雙雄也表態，長榮航漲 3%、華航漲 1.6%，成為今日盤面上，較強勢的族群。