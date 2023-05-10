自行車廠巨大首季獲利腰斬年減54.1% EPS2.13元

巨大 (9921-TW) 今 (10) 日通過 2023 年第一季財報，受到歐美自行車市場通路庫存去化影響，加上去年同期高基期，稅後純益 8.36 億元，季增 2.92 倍，較去年同期減少 54.1%，每股純益 2.13 元。

在全球景氣動向不明朗同時，並且汊協商未達共識，今天巨大董事會也通過中止原預計投資美國專業室內自行車品牌 Stages Cycling, Inc. 的商議。

巨大 2023 年第一季營收 201.2 億元，毛利率 21.89%，季增 1.35 個百分點，年減 1.02 個百分點，稅後純益 8.36 億元，季增 2.92 倍，較去年同期減少 54.1%，每股純益 2.13 元。

巨大自有品牌第一季在主要市場銷售表現，依原幣計算，以捷安特中國內銷表現最為亮麗。受惠於中國疫情後消費復甦及民眾健康意識提升，自行車運動人口顯著增加，帶動中高階運動車款強勁需求，第一季營收較去年同期大幅成長超過 5 成。捷安特歐洲公司及美國公司受到中低階產品庫存升高影響，銷售分別較去年同期減少高個位數及雙位數。第一季巨大集團整體 e-bike 銷售占集團營收 32 %，歐洲仍是全球 e-bike 主要市場，雖然一般中低階自行車需求趨緩，但 e-bike 維持成長動能，提升整體平均單價與獲利。

巨大指出，由於總體經濟因素與市場進行庫存調整，今年對自行車產業而言是挑戰的一年，歐洲偏冷的春天，讓庫存消化比預期慢。雖然短期不利因素較多，但在 e-mobility、環保、運動三大趨勢下，e-bike、中高階自行車持續帶來銷售動能，巨大仍看好中長期自行車產業發展。

巨大 2023 年 4 月營收 70.31 億元，月減 18.45%，年增 20.27%，2023 年前 4 月營收 271.72 億元，年減 3.48%。