〈陸港盤後〉市場靜待美國今夜CPI A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（10 日）收盤漲跌互見，滬指跌 1.15%，投資人靜待美國消費者物價指數（CPI），關心物價是否能連續第 10 個月下降，且知情人士透露，美國貿易代表戴琪計劃本月稍晚在底特律與中國商務部長王文濤會面，這將是中國間諜氣球事件以來美中最高級別官員會晤。

滬指周三收盤跌 1.15% 報 3,319.15 點，深成指漲 0.14% 報 11,140.19 點，創業板指漲 0.73% 報 2,262.22 點；兩市成交額合計人民幣 1.0201 兆元，「北向資金」淨流入 55.71 億元。

銀行、券商、保險類股大幅走低，充電樁、新能源車、一體壓鑄、儲能、鋰電、光伏等族群同步走高。

香港恒生指數周三收盤跌 0.53%，恒生科技指數漲 0.34%。

美國將在周三公布 4 月 CPI，經濟學家預估在需求回升下，4 月 CPI 將維持在 5% 的水準，代表物價結束連續九個月回落走勢。

與此同時，目前市場和 Fed 在利率路徑上意見分歧。Fed 主席鮑爾上周在記者會上表示，接下來將根據全部數據及其對經濟活動和通膨前景的影響，決定是否進一步採取行動。他重申美國經濟有望「軟著陸」的看法，並未在降息問題上做出讓步。

相較下，投資人似乎更為悲觀。聯邦資金利率期貨顯示，目前市場維持 Fed 6 月升息的定價，但市場預估年末利率將較目前回落超過 50 個基點，等於央行官員至少降息兩次。

此外，據《彭博》報導，消息人士透露，戴琪和王文濤可能會在 5 月 25 日至 5 月 26 日亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議場邊會晤。

跡象顯示美中兩國即將恢復雙邊溝通管道，中國外交部長秦剛周一才在北京會見美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns），為秦剛上任以來首度與伯恩斯會面，顯示北京有望很快恢復更多高級別官員會談。

美中關係改善可望為沉寂已久的雙邊交流闢路，包含美國總統拜登和中國國家主席習近平通話，甚至美國國務卿布林肯重啟訪中行程。