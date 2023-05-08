秦剛會見美國駐華大使 直言美方不能說一套做一套

在美國政府據傳擬比照烏克蘭模式軍援台灣 5 億美元武器之際，中國外長秦剛周一（8 日）在北京會見美國駐華大使伯恩斯，直言美方一連串錯誤言行破壞中美關係，要求美方不能說一套做一套，要正確處理台灣問題，必須尊重中方底線。

據央視報導，秦剛說，去年 11 月，中國國家主席習近平主席與美國總統拜登在峇里島會晤，並達成重要共識，但此後美方的一系列錯誤言行，破壞中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰。

儘管如此，秦剛表示，中方將堅持以習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係，並希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係重回正軌。

秦剛並說，美方應端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒紐扣，在兩國各自更好發展中彼此成就。他說，美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷打壓遏制中國，不能說一套做一套；美方必須尊重中方的底線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空「一個中國」原則，停止縱容「台獨」分裂勢力。

據《彭博》報導，拜登政府將比照援助烏克蘭模式，首度動用「總統撥款權」，直接對台無償提供價值 5 億美元的武器。對此，我國防部長邱國正周一在立法院證實，該案已經在談了，沒有算在「軍購」經費裡面。