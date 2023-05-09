〈陸港盤後〉中國4月出口放緩 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周二（9 日）收盤齊跌，滬指跌 1.1%，利空是最新數據顯示，中國 4 月出口成長放緩至 8.5%，進口也寫下 1 月以來最大降幅，顯示經濟復甦面臨更大壓力。

滬指周二收盤跌 1.1% 報 3,357.67 點，深成指跌 0.9% 報 11,125.02 點，創業板指跌 1.21% 報 2,245.82 點；兩市成交額合計人民幣 1.2218 兆元，「北向資金」淨流入 9.83 億元。

保險、媒體、醫藥、建築、半導體、石油等類股走低，券商族群逆勢拉升，中特估概念股相對活躍。

香港恒生指數周二收盤大跌 2.12%，恒生科技指數重挫 2.95%。

中國海關總署周二公布的數據顯示，4 月以美元計出口較一年前成長 8.5%，優於經濟學家預期的 8%，但不如 3 月的 14.8%。進口額驟降 7.9%，降幅遠大於經濟學家原估的 0.2%。

4 月出口數據之所以強勁，原因之一是去年基期較低。 去年此時上海等地都處於封鎖狀態，企業無法把貨物運到港口。

經濟學家警告，強勁出口數據難以延續，預估今年出口將下降，原因是世界其他地區的物價和利率不斷升高、企業庫存水偏高，以及烏克蘭戰爭抑制全球消費者需求。

ING 大中華區首席經濟學家彭藹嬈說：「如果美國經濟疲弱，歐洲經濟表現平平，中國強勁的出口就無法持續。」她表示，不斷惡化的全球經濟將影響中國製造業，促使中國政府透過電動車補貼、加快基建腳步等方式支持製造業勞動力市場。

彭博經濟學家曲天石則說：「不要被中國總體出口數據所迷惑，這些數據顯示 4 月出口與去年相比有所增長，當時封鎖令壓低這些數據。 真實情況弱很了。」

此外，中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) H 股走低，原因是港交所周一表示，「股神」巴菲特又傳出賣出比亞迪 H 股的消息，套現港幣 4.6 億元，持股比率降至不到 10%，是他第 11 次出脫比亞迪股票。