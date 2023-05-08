〈陸港盤後〉美國就業數據報喜 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周一（8 日）收盤齊揚，滬指漲 1.81%，利多是美國 4 月非農就業數據優於預期，減緩投資人對經濟衰退的擔憂，且市場傳出阿里巴巴 (09988-HK) 旗下物流公司菜鳥將在明年初赴香港掛牌上市的消息。

滬指周一收盤漲 1.81% 報 3,395 點，深成指漲 0.4% 報 11,225.77 點，創業板指漲 0.25% 報 2,273.4 點；兩市成交額合計人民幣 1.1369 兆元，「北向資金」淨流入 20.49 億元。

銀行、保險、券商類股大漲，船舶、煤炭、石油、電力、鋼鐵、建築等族群均走高，旅遊餐飲、釀酒、醫藥、地產等類股則齊跌。

香港恒生指數周一收盤漲 1.24%，恒生科技指數漲 0.48%。

美國勞工部上周五公布的 4 月非農就業報告顯示，新增就業人數為 25.3 萬，遠高於市場原估的 18 萬人，失業率為 3.4% ，比市場預期的 3.6% 低，並寫下 53 年新低。就業數據強勁，減緩投資人對經濟衰退的擔憂。

另據《路透》報導，消息人士透露，菜鳥計劃於 2024 年初在香港首度公開發行票（IPO），目標是籌資 20 億美元。

對此，菜鳥說：「我們不對市場傳言發表評論」。值得注意的是，今年 3 月菜鳥曾說，目前尚無明確上市規劃和時間表。

此外，中國外長秦剛周一在北京向美國駐華大使伯恩斯表示，美方一連串錯誤言行破壞中美關係，要求美方不能說一套做一套，要正確處理台灣問題，必須尊重中方底線。

不過，秦剛也說，當務之急是穩定中美關係，避免螺旋式下滑，防止中美出現意外，這應該是中美兩國最基本的共識，也是國與國相處必須守住的底線。據《彭博》報導，中方的舉動顯示北京可能很快就會允許更多美中高層對話。