〈陸港盤後〉市場靜候美國今夜就業報告 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周五（5 日）收盤齊跌，滬指跌 0.48%，原因是中國 4 月財新服務業採購經理人指數（PMI）的降幅比預期大，且投資人靜候美國今夜非農就業報告。

滬指收盤跌 0.48% 報 3,334.5 點，深成指跌 0.82% 報 11,180.87 點，創業板指跌 1.31% 報 2,267.63 點；兩市成交額合計人民幣 1.0712 兆元，「北向資金」淨買入 6.33 億元。

醫藥、家電、半導體、醫療保健、農業、汽車、保險等類股走低，地產、建築、券商、銀行、釀酒等族群逆勢走高。

香港恒生指數周五收盤漲 0.5%，恒生科技指數漲 1.03%。

財新網周五公布的數據顯示，4 月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 56.4，較前月下降 1.4 個百分點，且不如經濟學家原估的 57。

4 月財新中國製造業 PMI 為 49.5，較前月降 0.5 個百分點，近三個月首次陷入萎縮區間。製造業與服務業景氣不同調，導致當月綜合 PMI 從 3 月高點 54.5 降至 53.6。

上述走勢與國家統計局 PMI 一致。國家統計局公布的數據顯示，4 月製造業 PMI 回落至 49.2，低於榮枯線；服務業 PMI 為 55.1，較上月低 1.8 個百分點。4 月綜合 PMI 下滑 2.6 個百分點至 54.4，繼續保持在擴張區間。

中國首席經濟學家論壇理事鍾正生認為，目前中國經濟復甦很大程度上依賴服務業，以及人工智慧（AI）發展帶動數位經濟加速成長，工業則面臨需求偏弱和投資放緩，增長可持續性存疑。他說，事實上，目前全球經濟也呈現服務業較快擴張、製造業景氣下滑的特徵。在全球製造業缺乏景氣共振的情況下，或許投資人對中國製造業升溫不宜報過高期待。

此外，美國勞工部周五將公布 4 月非農就業報告，牽動聯準會（Fed）的升息步伐是否會就此打住。目前經濟學家預估，4 月就業人數增加 17.5 萬人，比 3 月的 23.6 萬人少，失業率則從 3.5% 升至 3.6%。