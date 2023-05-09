貨櫃雙雄釋海運最新展望 長榮4月營收連2增

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 今 (9) 日雙雙公布 4 月合併營收，長榮為 223.37 億元，月增 2.07%，年減 60.25%，呈現連 2 月回升；陽明為 110.43 億元，月減 14.57%，年減 70.04%，長榮說明，4 月整體運價和出口貨量略有回溫。

長榮前 4 月合併營收 891.63 億元，年減 60.73%，而陽明為 479.97 億元，年減 66.57%。

長榮指出，4 月整體運價和出口貨量略有回溫，後市仍須視全球政經發展、庫存去化情形，以及各區域供需變化影響而定，預計未來市場復甦審慎樂觀。

陽明則直指，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，今年供給成長為 8.3%，需求成長為 1.4%，明年供給成長更有 8.9%，需求成長略升至 2.2%，今明兩年恐均呈現供給過剩狀況。

而就目前市況來看，陽明說明，貿易出口訂單需求仍待庫存消化，加上升息和金融市場震盪持續，全球經濟前景仍充滿不確定性。

據 Alphaliner 統計，截至 4 月 24 日，全球約有 4.4% 貨櫃船隊 (117 萬 TEUS) 處閒置狀態，較近期高峰 6.4%(168 萬 TEUS) 持續減少，主要因 7500TEUS-12,500TEUS 及 12,500TEUS 以上船型重新回到市場。

陽明認為，隨著美國線合約換約完成、五一勞動節後運力供給逐漸恢復，航運市場變化仍需謹慎應對。