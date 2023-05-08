台驊投控Q1獲利年減逾7成 EPS 1.81元

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (8) 日公布第一季財報，稅後純益 2.48 億元，年減 72.86%，稅後純益(EPS)1.81 元，反映國際運價大幅下跌，但獲利已較上季成長 6.45%；台驊指出，第一季毛利率和淨利率已明顯較上季回升至 23.17%、7.84%，季增 18.05%、144.52%。

受到全球運價持續低迷，終端零售庫存去化緩慢，導致整體航運市場需求持續下降衝擊，台驊第一季合併營收為 33.67 億元，年減 66.8%，營業毛利為 7.8 億元，年減 65.7%，但台驊說明，已較去年第四季成長，反映慎選高毛利客戶，並嚴格控管費用所致。

據 Container x Change 的數據，第一季全球航運支付的平均價格下降 14%，其中北美降幅最大，而 SCFI 運價指數跌至 906 點，回落至 2019 年疫情前水平。

不過，台驊說明，由於各大航商為緩和運價下跌壓力嚴格執行控艙及成本控管，近期成功調漲美國線運價後，為市場對長約簽立注入一劑強心針，美西線運價回升至 1500 美元，美東線運價同步站回 2500 美元水平。

台驊認為，美國線新合約運價，將決定海運市場下半年營運走向。

空運方面，據 IATA 3 月全球航空貨運市場數據顯示，與去年相比，整體市場運能年增 9.9%，反映全球客運業務持續復甦，但電子業貨量衰退，貨運需求表現則甚至回落至疫前之下。

台驊強調，展望後市，隨著第二季運價和中國內需市場回升，整體營運將有機會優於第一季，而在全球供應鏈移轉趨勢下，今年將加速投資東南亞和南亞印度市場，並以併購或合資方式快速爭取商機。

而財務投資方面，目前台驊的投資組合包括海運 / 空運、貨代和航太等相關優質公司，台驊強調，持股成本低，且多為高殖利率型股票，其股利收入可提高每股盈餘，或是享有出售後的資本利得收入，有助增加營運資金和未來發放現金股利所需。