貨攬業真心話...海運長約價比腰斬還慘 Q3旺季是關鍵

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (4) 日最新指出，目前海空運運價低迷，「真的看不出來下半年，都只是聽客戶講」，都在等著看第三季，「第三季如果起不來，第四季就沒了」，甚至透露，今年 5 月開始美國線長約價比腰斬還慘，下修幅度最多恐達 8 成。

捷迅不諱言，5 月生效的美西線合約運價約落在每 FEU(標準 40 呎櫃)1500-1600 美元，美東線落在 2500-2600 美元，比起去年的合約價平均約 8000 美元，最多下修幅度多達 8 成，等同是回到疫情前。

至於歐洲線，不同聯盟簽在不同水準，2M 和 Ocean 聯盟是每 FEU 約 1300-1350 美元，Alliance 約 1200 美元左右。

空運方面，捷迅也不諱言， 隨著客運航班增加 ，兩岸航線貨運運價從疫情期間最高一度有 3 位數， 現在只剩每公斤約 20、 40-50 元 (依不同的機場)，美國線也在 70 元上下。

不過，捷迅仍是危機入市，將投資約 700 萬美元於美國德州設置逾 13 萬英呎自有海外物流倉，目標明年年中可完工。

對於海運後市，捷迅談及，終端存貨仍在消化中，不過若未來碳排法規要求更嚴格，將有利供給減少，令供過於求的狀況緩和，還要觀察後續包括通膨、俄烏戰爭和碳排等不同變數。

捷迅日前公布第一季財報，合併營收營收 8.13 億元，稅後純益 0.61 億元，每股純益 (EPS)2.04 元，其中，空運服務營收占比 69.68%、海運占比 18.56%，其他服務 11.76%。