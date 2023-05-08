運輸市場大者恆大穩陣腳 中菲行4月貨量僅減約2-3成

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (8) 日公布 4 月合併營收 16.85 億元，月減 7.66%，年減 57.96%，中菲行表示，營收下滑主要是因歐美客戶庫存壓力加大，存貨有待去化，運輸需求疲弱，不過，由於已建立起長期的競爭力，貨運量僅較去年同期減少 20-30%，可保持相當的獲利。

中菲行前 4 月合併營收 70.05 億元，年減 54.71%。

中菲行說明，由於國際經濟景氣依然疲軟，美國金融體系也出現地區銀行倒閉的問題、通膨居高不下，造成零售下滑，歐美客戶庫存壓力加大，存貨有待去化，國際運輸的需求疲弱。

中菲行不諱言，目前貨運市場供過於求，造成運價居低點。

不過，中菲行長期致力建構實體通路和虛擬數位平台，有效強化競爭力，並預見市場變動，以數位行銷創造價值，4 月貨運量僅較去年同期減少 20-30%，低於營業額的減幅，因而可保持相當獲利。

中菲行強調，透過資料庫的雲端數據分析，更能深入瞭解客戶需求，並透過扁平化的組織與客戶互動，如透過資安認證 (ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553) 的雲端數位供應鏈管理平台、中菲行增值訊息系統，不僅強化國際物流價值鏈的服務，同時可降低營運成本提高獲利。

日前中國航運周刊公布最新 2023 全球海運、空運貨代 50 強榜單，中菲行是台灣唯一進榜業者，拿下全球海運 41 名，空運 23 名。