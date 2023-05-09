鉅亨美股雷達：特斯拉德州鋰精煉廠動工 Lucid Q1營收遠遜預期

美股重要看點：

Rivian(RIVN-US)、Airbnb(ABNB-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.484%。美股期貨週二 (9 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.36%，標普 500 期貨跌 0.37%，那斯達克 100 期貨跌 0.40%。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週一 (8 日) 表示，在銀行業動盪影響下，信貸緊縮過程已經開始，舉債上限問題可能讓聯準會 (Fed) 工作更困難，經濟衰退有可能發生。

古爾斯比今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權，他在上周的 5 月決策會議中，投票支持升息 1 碼 (25 個基點)。他說，Fed 決定未來貨幣政策時，必須把最近的銀行業壓力和授信情況納入考量，但現在決定 6 月 13-14 日是否應該暫停升息，為時過早。

渣打銀行執行長 Bill Winters 週一表示，在上週升息 1 碼後，Fed 似乎釋出在 6 月暫停升息的訊號，不過，他認為這並不意味著本輪緊縮週期已經結束。

Winters 說道：「我認為 Fed 肯定會暫停升息。但我認為他們只是為了觀察通膨數數是否真的下降了，再決定之後是否繼續升息。」Winters 指出，事實是，就業增長仍然相當強勁，薪資增長也很強勁。這個現象不僅出現在美國，在歐洲和英國也是如此。

繼巴克萊銀行策略師之後，高盛策略師也開始建議客戶，警惕押注今年內 Fed 會降息，要替這種預期的信心下降做準備。

與 Fed 會議掛鉤的交換合約定價依然顯示，到今年底的政策利率將比當前水準低約 70 個基點。而在最新報告中，以 Praveen Korapaty 的高盛策略師卻建議客戶，買入對應 12 月 Fed 會議的合約，因為預估將會上漲。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 表示，美股投資人認為最糟糕情況已經過去，但這樣的預期可能會被證明是錯誤的，因為經濟衰退風險仍然存在。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 在德州的精煉鋰礦廠周一 (8 日) 動工，執行長馬斯克預估，應能在 2025 年以前滿足約 100 萬輛電動車生產所需的用量，將是北美最大鋰礦加工廠。

此工廠將讓特斯拉從汽車生產的核心業務，向外拓展到鋰礦精煉和加工領域。馬斯克曾說過，要實現電動車銷售目標，跨足鋰礦產業是必要的一步。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

大數據分析公司 Palantir Technologies(PLTR-US) 公布上季財報優於分析師預期，並看好今年每季都實現獲利，對前景的樂觀態度激勵盤後股價暴漲 22%。

Palantir 預估本季營收將落在 5.28 億美元至 5.32 億美元間，遜於 Refinitiv 預期的 5.362 億美元，但全年營收展望大致符合預期，執行長 Alex Karp 在致股東信中表示，預估年底前每一季都將保持獲利。

PLTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉大打價格戰，加上利率上升和經濟衰退擔憂衝擊電動車銷售，Lucid Group(LCID-US) 上季營收遠遜預期，並下修全年產量目標，拖累盤後股價重挫 9%。

特斯拉以削價增產來應對經濟衰退的策略，加上傳統汽車製造商相繼推出價格較低的電動車，均對 Lucid 和 Rivian 等電動車新創造成打擊。