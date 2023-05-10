【袁志峰專欄】國企股繼續跑赢大市

今日推介 - 南方恒生科指 ETF(3033, $3.728), 目標價 $4.10, 止損價 $3.55

1) 股市前景

港股連升 3 日後，周二跟隨 A 股回調，3 大股指皆跌逾 2%，成交增加，大型國企包括石油、煤炭、電訊、內銀及券商股繼續跑赢大市。筆者估計大型國企股升浪仍未完結，但整體港股短線維持上落市，暫欠明確方向。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 45 點，早盤窄幅震盪，午後受壓回落，最多曾跌 479 點，收報 19867 點，跌 429 點或 2.1%。成交額按日增 8% 至 1164 億元，4 月份日均成交額 1087 億元。

港股通南向資金轉淨買入 9 億元，中國神華 (1088)、中石油(857) 及中海油 (883) 錄得 5.0、5.0 及 4.0 億元淨買入，中芯國際 (981)、建設銀行(939) 及工商銀行 (1398) 錄得 5.2、4.3 及 2.6 億元淨賣出。5 月以來累積淨買入 46 億元，4 月淨買入 313 億元。

恒指跌 2.1%，藍籌股 8 升 67 跌 1 持平。中芯國際 (981)、申洲國際(2313) 及阿里健康 (241) 跌逾 7%、6% 及 5%，為跌幅最大藍籌。藥明生物 (2269)、百度(9888) 及安踏體育 (2020) 跌逾 4%。中國平安 (2318) 及李寧 (2331) 跌近 4%。金沙中國 (1928)、銀河娛樂(27)、友邦保險(1299)、石藥集團(1093)、翰森製藥(3692)、信義光能(968) 及信義玻璃 (868) 跌逾 3%。中華煤氣 (3) 漲逾 6%，為表現最佳藍籌。其次是中國神華 (1088) 及九龍倉置業 (1997) 升 2% 及 1%。

恒生科指跌 3.0%，收報 3798 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股跑輸大市，百度 (9888) 跌逾 4%， 阿里 (9988)、騰訊(700) 及快手 (1024) 跌逾 3%。中芯國際 (981) 及商湯 (20) 跌逾 7% 及 6%，為跌幅最大成份股。阿里健康 (241) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 5%。微博 (9898) 跌逾 4%。閱文集團 (772)、萬國數據(9698)、攜程(9961)、嗶哩嗶哩(9626)、平安好醫生(1833) 及京東健康 (6618) 跌逾 3%。比亞迪電子 (285) 升 0.2%，是唯一上升成份股。

板塊方面，大型科技、晶片、線上醫療、醫藥、生物科技、基建、體育用品、濠賭及金屬股跑輸大市，跌幅居前。信達生物 (1801) 及金斯瑞生物 (1548) 跌逾 5%。中交建 (1800)、中國中鐵(390) 及中國鐵建 (1186) 跌 3%-7%。紫金礦業 (2899)、中國宏橋(1378) 及五礦資源 (1208) 跌逾 3%。

煤炭及中資券商股逆市上升。中金公司 (3908) 及中國銀河 (6881) 漲 4% 及 3%。中國神華 (1088) 及兗礦能源 (1171) 升近 2%。

周二上証指數高開 0.2%，早盤窄幅震盪，午後最多曾漲 0.7%，其後倒跌 1.1%，收報 3357.67 點，跌 1.1%。深証成指跌 0.9%，科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交約 12200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 800 億元。滬深股通北向交易淨買入 10 億元，5 月以來累積淨買入 22 億元，4 月淨賣出 46 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國海關總署公布，以美元計價，中國 4 月出口 2954.2 億元，增長 8.5%，高於市場預期增 8%；進口 2052.1 億元，按年下降 7.9%，遜於市場預期跌 0.2%。貿易順差 902.1 億元，擴大 82.3%。(信報)

4) 個股訊息

長實集團 (1113) 宣布，向英國房地產投資信託 Civitas Social Housing PLC 提出全面收購，涉及全面收購之總代價約 4.85 億英鎊(相當於約 48.11 億港元)。(信報)

龍源電力 (916) 公布，4 月完成發電量 750.76 萬兆瓦時，按年增長 13.7%。今年首 4 個月，累計完成發電量 2711.09 萬兆瓦時，按年增長 9.2%。其中，風電增長 12.6%，火電下降 15.1%，其他可再生能源增長 47.1%。(信報)

舜宇光學 (2382) 公布，4 月手機鏡頭出貨量 9559.9 萬件，按年跌 25.3%，手機攝像模組出貨量 4618.7 萬件，按年下降 9.7%。(信報)



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