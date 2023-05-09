【袁志峰專欄】維持看好國企股

今日推介 - 中興通訊 (763, $24.15), 目標價 $26.5, 止損價 $23.0

1) 股市前景

受 A 股上升帶動，周一港股做好，成交增加，大型國企包括石油、煤炭、電訊、內銀及券商股顯著上揚，反映中証監提出建立中國特色估值體系之觀點漸受投資者重視。筆者估計大型國企股升浪仍未完結，但整體港股短線維持上落市，暫欠明確方向。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 79 點，全日震盪走高，最多曾漲 272 點，收報 20297 點，升 247 點或 1.2%。成交額按日增 10% 至 1080 億元，4 月份日均成交額 1087 億元。

港股通南向資金轉淨買入 18 億元，中海油 (883)、中國銀行(3988) 及工商銀行 (1398) 錄得 9.8、8.5 及 2.2 億元淨買入，建設銀行 (939)、美團(3690) 及中芯國際 (981) 錄得 11.1、2.9 及 2.0 億元淨賣出。5 月以來累積淨買入 37 億元，4 月淨買入 313 億元。

恒指升 1.2%，藍籌股 45 升 29 跌 2 持平。中石化 (386) 及中海油 (883) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。中國銀行 (3988) 及工商銀行 (1398) 升逾 4%。建設銀行 (939)、中石油(857)、中國神華(1088) 及中國宏橋 (1378) 漲逾 3%。友邦保險 (1299) 升 3%。招商銀行 (3968)、中國聯通(762)、新奥能源(2688) 及中信股份 (267) 升逾 2%。海底撈 (6862) 跌逾 4%，為表現最差藍籌。金沙中國 (1928)、碧桂園(2007)、華潤萬象生活(1209) 及康師傅 (322) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.5%，收報 3914 點，成份股 17 升 13 跌。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及百度 (9888) 升逾 3% 及 1%， 美團 (3690) 及京東 (9618) 跌 1%。理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 4%，為升幅最大成份股。蔚來 (9866)、舜宇光學(2382) 及眾安在線 (6060) 升逾 2%。瑞聲科技 (2018) 及比亞迪電子 (285) 升逾 1%。商湯 (20) 及華虹半導體 (1347) 跌 6% 及 5%，為表現最差成份股。

板塊方面，石油、煤炭、燃氣、內銀、中資券商、電訊及電動車股跑贏大市，漲幅居前。3 大石油股升 4%-6%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗礦能源 (1171) 升 4%-7%。新奥能源 (2688)、華潤燃氣(1193) 及中國燃氣 (384) 升 2%-3%。4 大內銀股升 3%-5%。中金公司 (3908)、海通證券(6837) 及中國銀河 (6881) 升 3%-5%。3 大電訊股升 2%-3%。

餐飲、物管、航空、濠賭及晶片股逆市下跌。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌逾 6% 及 4%。中海物業 (2669)、金科服務(9666) 及保利物業 (6049) 跌 3%-4%。3 大航空股跌 2%-3%。4 大濠賭股跌 1%-3%。

周一上証指數高開 0.2%，已是全日低位，早盤上揚，最多曾漲 2.0%，午後橫行，收報 3395.0 點，升 1.8%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 11400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 700 億元。滬深股通北向交易淨買入 20 億元，5 月以來累積淨買入 14 億元，4 月淨賣出 46 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國住房和城鄉建設部與國家市場監管總局發文提出，房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用，引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用；嚴格實行明碼標價，不得混合標價和捆綁收費。(信報)

4) 個股訊息

據港交所股權披露顯示，畢非德的投資旗艦巴郡於 5 月 2 日出售 196.1 萬股比亞迪 (1211)H 股，每股平均作價 235.64 元，套現約 4.62 億元。巴郡減持後，持股比例由 10.05% 降至 9.87%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，4 月總銷量為 11.36 萬部，按年增長約 58%。其中，純電動汽車銷量約 2.71 萬部，按年上升 1.48 倍。今年首 4 個月累計總銷量 43.6 萬部，按年升 10%；其中純電動汽車銷量 8.48 萬部，按年上升 68%。(信報)



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