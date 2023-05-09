【量大強漲股整理】資金輪動不是壞事!這原因告訴你多頭趨勢沒變!

美股昨日漲跌互見，市場等待明天晚上 8:30 將要公布 CPI 通膨數據，今天亞股也漲跌互見很明顯觀望氣氛濃厚，加權指數呈現區間震盪只靠指標股台積電撐盤，台積電會漲也不意外，對照他的大客戶蘋果跟超微、還有輝達等科技大廠近期都創下波段高點，微軟跟臉書也頻創新高，那斯達克指數也來到波段相對高的位置，台積電明顯被低估，但漲了台積電也壓縮其他中小型股空間，櫃買指數表現較弱，許多強勢中小型股今天補跌，這是股市的蹺蹺板效應，弱勢股補漲跟強勢股補跌，這是很正常的資金輪動! 只要確認多頭趨勢不變就可以了，不需要過度擔心。

就盤面內容，今天很明顯是漲台積電撐住指數，但是中小型股出現明顯跌勢，對於一般投資人來說，雖然收盤加權指數是上漲 28.13 點，但是感覺上手上的股票反而是較為弱勢，畢竟光是台積電一檔股票就上漲 6 元，扣掉台積電貢獻，今天的大盤其實是下跌的。但是就技術面觀察，加權指數日 K 連 2 紅，今天的日 K 也帶長下影線守住季線支撐，加權指數創下 9 天以來收盤新高，也持續站穩所有均線之上，這代表短線多頭趨勢不變，雖然櫃買指數因為中小型股回檔收了一根長黑，但是季線也還是上揚，所以這只是強勢股補跌並不是轉空，台股資金輪動回台積電等權值股，多頭趨勢沒有改變。

再看一下三大法人外資連二買，買超 49.19 億元；投信買超 5.97 億元連 9 買；自營商買超 4.39 億元。三大法人合計買超 59.55 億元。籌碼面跟技術面現在都站在多頭這一方，多方不必自亂陣腳，當台積電強勢時，外資可望回頭買超並帶領台股先衝向萬六，中小型股暫時休息，遲早也還是會回到多頭軌道，這樣反而是一件好事!

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