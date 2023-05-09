〈台股盤中〉電子無力 傳產、金融遭提款 指數紅翻黑失守15700點

美股三大指數收紅，台股今 (8) 日在造紙、油電、光電族群帶動下，推升大指數續揚，惟大型電子股漲幅有限，觀光、汽車、紡織則成為資金提款對象，部分漲多個股遭資金提款，拖累指數由紅翻黑失守 15700 整數關卡。

美股 8 日除道瓊指數收黑外，包括 S&P500、那斯達克、費半指數同步收紅，台股延續昨 (8) 日多頭氣勢，今天由造紙領軍點燃多頭火種，早盤小漲 2.69 點以 15702 點開出後，指數一路緩步向上挺進，高點站上 15744 點。

電子三雄中，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 盤中同步在平盤上整理，台積電以 507 元開出後，持續在平盤上整理；聯電盤中一度跌破 50 元整數關卡，隨即重新站回 50 元大關，盤中持續在平盤上整理。

造紙族群今天成為資金追捧重點，華紙 (1905-TW) 盤中強漲逾 6%，永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 分別有 2%~3% 漲幅；寶隆 (1906-TW)、正隆 (1904-TW)、永豐實 (6790-TW)、士紙 (1903-TW) 則同步在平盤上整理。

半導體族群中，易華電 (6552-TW)、聯陽 (3014-TW)、旺宏 (2337-TW) 在買單敲進下，帶動股價走揚，其他包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 也是資金買盤敲進對象。

食品股中，泰山 (1218-TW) 昨天挾超高現金殖利率，激勵股價帶量衝上漲停關門，但今天股價翻黑，盤中即下跌近 2%，股價暫收在 32.2 元，卜蜂 (1215-TW)、聯華食 (1231-TW)、台鹽 (1737-TW) 也在賣單調節下，股價承壓下挫。鮮活果汁 - KY(1256-TW) 則逆勢走揚，盤中漲逾 1.5%。

金控股中開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW)、中信金 (2891-TW)、合庫金 (5880-TW) 同步在平盤下整理；新光金 (2888-TW)、永豐金 (2890-TW)、兆豐金 (2886-TW) 股價相對有撐，盤中持續在平盤上。

電機族群中駐龍 (4572-TW) 股價轉弱，盤中重挫逾 7%，中興電 (1513-TW)、寶一 (8222-TW) 跌逾 4%，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 也在賣單調節下股價翻黑。