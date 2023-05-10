〈台股盤前〉美CPI數據出爐前夕台股難甩觀望氛圍 留意漲多拉回壓力

美股四大指數全盤皆墨，在債務上限談判持續僵持、4 月 CPI(消費者物價指數) 出爐前夕，預期將使股市深陷觀望氛圍，其中台股部分族群及個股面臨漲多拉回壓力，恐將成為拖累大盤多頭上攻阻力。

台股近期陷入多空拉鋸站，儘管有電子權值股及金融股撐盤引領多頭上攻，但部分傳產族群則有漲多拉回壓力，所幸終場仍在電子、金融助陣下，帶領指數成功收復月線，9 日指數以 15727 點作收。

電子權值股中台積電 (2330-TW) 昨 (9) 日上漲 1% 收在 510 元，鴻海 (2317-TW) 也有超過 1.4% 的漲幅，聯發科 (2454-TW) 也小漲收在平盤之上，電子權值股表現不俗成為支撐大盤收紅的關鍵。

其中台積電昨日董事會拍板通過，今年第 1 季的季配息金額將從原先的每股 2.75 元提高為每股 3 元。市場關注，權王提高首季的股利配發金額，是否有助於穩定多頭氣勢並支撐股價表現。

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 法說會也釋出正面訊息。在庫存部分，聯詠表示，目前客戶及自身庫存已趨近正常水位，第 2 季在三大產品線全面成長下，營收估達 295 到 305 億元，季增幅度將超過 2 成，聯詠也預期第 3 季需求還有機會向上。

此外，14 家上市金控股利政策也全數出爐，受到去 (2022) 年股債震盪、獲利衰退等因素影響，全體金控合計今年只能發出 1205.95 億元的現金股息，金額創近 9 年來新低。

由於金控股過去以穩定配息的特質深受外資及存股族青睞，在配息大幅縮水的情況下，後續是否遭外資賣股提款也將成為影響盤勢的焦點之一。

法人認為，在美國債務上限談判持續陷入僵局、4 月 CPI 指數出爐前夕，預料市場將持續深陷觀望氛圍，台股在買盤追價意願不高的情況下，預料將持續在平盤下震盪，部分漲多族群則有遭提款風險。

