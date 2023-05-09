〈台股盤前要聞〉上半年進出口承壓、鴻海擴大投資印度 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，受四大逆風牽制，主計總處預估上半年進出口將年減近 15%，恐創金融海嘯後最大減幅；鴻海擴大投資印度產能，另一方面，董座劉揚偉也在中國成都視察廠區時強調，「富士康沒有要遷離成都」。以下是今 (9) 日必看重要財經新聞。

四大逆風牽制 估上半年進出口年減近 15% 創金融海嘯後最大

通膨與升息壓力、中國復甦不如預期，加上產業鏈持續調庫存，4 月出口值 359.6 億美元、年減 13.3%，財政部統計處處長蔡美娜說，在四大逆風因素牽制下，根據主計總處預估，上半年出口將持續承壓，推估年減幅約 14.7%，恐創金融海嘯後、近 14 年來最大減幅。閱讀全文...

鴻海擴大印度產能 董座強調不會遷離成都

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉近日赴中國成都視察廠區，與員工會談時表示，「富士康沒有要遷離成都」，將持續在當地發展。閱讀全文...

同時，鴻海持續擴大印度布局，透過子公司斥資 30 億元印度盧比、約新台幣 11.1 億元，取得位在印度卡納塔卡省 (Karnataka) 邦加羅爾 (Bengaluru) 的土地。閱讀全文...

央行發 3 點說明 修正央行法難達設主權基金目的

中央銀行昨 (8) 日發布聲明指出，央行對政府設立主權財富基金一向持開放立場，但以 3 點說明，強調修正央行法，無法達成設立主權財富基金的目的。閱讀全文...

胡亦嘉親揭街口金科股權賣給泰山始末 宣示進軍資本市場前哨戰

街口金融科技獲獲泰山 (1218-TW) 砸下 36 億元入股，遭龍邦指稱「公司派掏空」，對此，街口金融科技董事長胡亦嘉昨 (8) 日親上火線，不但駁斥「公司派掏空」說法，並首度透露街口金科從去 (2022) 年一直有跟許多潛在投資人洽談投資方案，本次融資為街口金融科技在進入資本市場前的最後一輪融資，街口金融科技本來就預計於 2024 年興櫃，2025 年底前 IPO。閱讀全文...

今年首批地上權招標 中山區條通商圈土地權利金、溢價率雙冠

今 (2023) 年第 1 批國有土地地上權招標結果出爐，共 9 宗、最後標脫 5 宗，標脫率 55%，其中位於台北市中山區條通商圈的正義段，由富利旺開發以 3.5 億元權利金、高達 39.4% 的溢價率搶下，權利金及溢價率雙雙高居本次地上權之冠。閱讀全文...

仁寶 Q1 雙率雙升 每股賺 0.32 元

電子代工大廠仁寶 (2324-TW) 昨 (8) 日公布今年第一季財報，受惠產品組合優化、營運效率提升，第一季繳出雙率雙升表現，稅後純益 13.93 億元，季增 30%、年減 35%，每股純益 0.32 元。閱讀全文...

泰山除擬投資街口 36 億元之外 還要花 9.27 億元興建台中新廠

泰山企業 (1218-TW) 除 7 日晚間發布重大訊息，指出 5 月 5 日董事會決議，去年股利發放每股 4 元現金股利外，昨 (8) 日淩晨並再公布 2023 年第一季財報虧損，且除擬以 36 億元投資街口股權之外，還要花 9.27 億元興建台中新廠。閱讀全文...

