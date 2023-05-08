〈台股盤後〉放量上漲73點 收復月、季線 距15700點一步之遙

由於美股反彈，台積電早盤也一度漲上 509 元，激勵資金追捧業績股和題材股的行情續強，加權指數開平高盤後，偏強整理，一度衝破 15700 點，寫 4 月下旬以來新高，終場收在 15699.57 點，上漲 73.5 點，一舉收復月線和季線位置，漲幅 0.47%，成交值擴大至 2147.92 億元。

散熱族群強者恆強，力致、尼得科超眾均攻上漲停，建準、元山漲 8% 上下，雙鴻和協禧也漲逾 3%。

醫療族群表現不俗，曜亞、杏一均漲停，晶宇和泰福 - KY 漲 4% 上下。

載板三雄中，欣興續漲逾半根停板，景碩和南電也穩在紅盤上。

從個股來看，不少仍各自強勁表現，營邦、華城、邁達特、建碁、安鈦克、致和證、聯德、泰山、亞通、創源、倉和和中再保等均漲停，普鴻、元山、定穎投控、建準和宏泰均漲 7% 之上，安碁資訊、東元、士電、高力、美而快和綠界科技等均漲 5% 上。

不過，法人也提醒，日前強勢股有獲利結帳壓力，如材料 - KY 跌半根停板，亞航、保瑞、欣陸、華新、寶一也翻黑，資金輪動速度快。

法人進一步說明，儘管大盤處偏強整理，月線已下彎，使上檔有壓力，至於季線處於拉鋸，卻仍呈現上揚，則有助增強多頭支撐力道，只要本波指數並未跌破前波低點 15186 點，大盤抗跌性將越來越強。