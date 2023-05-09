〈紐約匯市〉聚焦美國CPI數據 美元指數小漲 英鎊徘徊一年高點

隨著交易員將注意力從銀行貸款轉向通膨在內其他數據，美元指數周一 (8 日) 小幅走高，擺脫稍早的疲軟走勢，這些數據可能為聯準會 (Fed) 的升息路徑提供新的線索。與此同時，英鎊觸及去年 4 月以來新高後小幅回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.18%，至 101.40。

Fed 週一公布調查顯示，美國中型銀行掀起的金融動盪，導致銀行收緊貸款條件、商業和工業貸款需求減弱。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 稱：「人們現在終於可以繼續關注通膨數據，這可能是我們看到美元之所以走強的原因。」他認為信貸緊縮可能會持續，進而證明經濟衰退的說法是合理的，並削弱 Fed 官員對於實現軟著陸的預期。

Fed 上周一如預期升息 1 碼，但刪除未來升息必要性的相關措辭，對升息前景的看法較其他央行略微保守，因此，聯邦資金期貨交易員現在預期 Fed 將於 6 月停止升息，預估利率將從今年稍晚開始下滑。目前聯準會的利率目標區間落在 5%-5.25%。

周三 (10 日) 公布的美國消費者物價指數(CPI)，將說明 Fed 是否需要採取更多行動抑制通膨。

交易員也持續關注國會的債務上限僵局。財政部長葉倫 (Janet Yellen) 此前警告，若未能即時調高債務上限，美國最快 6 月 1 日就會陷入債務違約。

英鎊在觸及一年高點後回落，小貶 0.1% 至 1.2618 美元。英國央行將在周四 (11 日) 發布利率決議，根據路透最新調查，經濟學家普遍預估將升息 1 碼。

歐元小跌 0.13% 至 1.1003 美元，不過，自 9 月貶至數十年低點以來，歐元已反彈近 16%，因市場預期歐洲央行 (ECB) 讓利率維持在高檔的時間將長於 Fed。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，央行政策分歧仍是主導因素，持續打壓美元並支撐歐洲貨幣。他認為 Fed 最近一次的升息可能是最後一次，英國央行預估將在本周升息，且未來幾個月還會進一步採取行動，從而提振英鎊。

其他貨幣方面，美元兌日元升 0.16% 至 135.04 日元，美元兌瑞士法郎貶 0.07% 至 0.8897 瑞郎。

截至台灣時間周二 (9 日) 約 6:00 價格: