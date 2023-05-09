葉倫：美債違約恐危及美元主導地位

美國財政部長葉倫週一 (8 日) 警告，美債違約可能導致金融混亂，並降低美元作為世界準備貨幣的地位。

由於美國可能最快就在 6 月 1 日違約，美國總統拜登將於週二與共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 和聯邦參議院共和黨領袖麥康奈 (Mitch McConnell) 將在白宮舉行會議，針對提高債務上限進行協商。

葉倫週一接受 CNBC 採訪時提到，麥卡錫堅持要削減開支，以換取提高 31.4 兆美元的債務上限，拜登則希望無條件提高債務上限，目前雙方此問題上存在非常大的意見分歧，她積極敦促雙方進行協商，提高債務上限。

葉倫擔憂道：「隨著即將達到債務上限，無論是拖欠債務到期的利息，還是社會保障受益人或醫療保險提供者到期的款項，我們都沒有足夠的現金來履行所有義務。」

葉倫稱：「人們普遍認為金融和經濟混亂將至，如果損害美國的信用評級，更糟地出現債務違約，我認為這會對美元作為儲備貨幣的使用產生不利影響。」

葉倫警告，美債違約可能導致金融混亂，並降低美元作為世界儲備貨幣的地位。(圖：shutterstock)

葉倫補充道：「美元和美國公債長期被全球金融體系被視為最安全金融資產。如果不能提高債務上限，損害美國的信用評級，就會使它處於危險之中。」

與此同時，外媒週一引述消息人士報導，已致電企業 CEO 們，闡述美債違約對美國和全球經濟造成的災難性影響。

消息人士並未提及葉倫具體和那些人會談，也沒有提及會談的目的，不過近期拜登政府官員一直在與企業交談，要求商界向共和黨施壓，無條件提高債務上限。

共和黨控制的眾議院上個月以微弱優勢，通過一項提高債務上限的法案，以換取削減政府支出和取消部分清潔能源減稅政策，但該法案要在民主黨控制的參議院闖關成功，難度頗大。

拜登堅持，國會必須提高債務上限而且不附加任何條件，然而，按照美國國會智庫機構國會研究服務部的記錄，自 1978 年以來，國會把提高債務上限附加其他法案出台高達 32 次，這對拜登政府和民主黨並不有利。

美國參議院的 43 名共和黨員上週六 (6 日) 表示，他們反對在沒有實質性支出和預算改革的情況下提高債務上限。