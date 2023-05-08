〈進出口統計〉四大逆風牽制 估上半年出口年減近15% 創金融海嘯後最大

通膨與升息壓力、中國復甦不如預期，加上產業鏈持續調庫存，4 月出口值 359.6 億美元、年減 13.3%，財政部統計處處長蔡美娜說，在四大逆風因素牽制下，根據主計總處預估，上半年出口將持續承壓，推估年減幅約 14.7%，恐創金融海嘯後、近 14 年來最大減幅。

財政部今 (8) 日公布 4 月進出口統計，4 月出口如預期衰退 13.3%，連續 8 個月負成長，但縮減幅度優於先前預期。

蔡美娜說，4 月出口衰退主要與四大因素有關，包括：通膨、升息效應壓抑終端需求、中國復甦不如預期，以及產業鏈仍在調整庫存，這些因素都讓全球復甦底氣不足。

從主要出口貨類來看，僅資通與視聽產品逆勢增長，單月出口值 54.7 億美元，創歷年同月最高，年增幅 5.4%，終結連續 5 個月負成長困境。

電子零組件部分，則是受到產業淡季及市場需求停滯影響，加上半導體積極調庫存，使得 4 月出口值年減 8.6%，不僅減幅連續 3 個月縮小，更是 4 個月以來減幅首次低於 1 成。

其他 10 大貨類則是全面衰退，尤其傳產貨品更是深陷衰退陰霾，包括紡織品、塑橡膠、基本金屬、礦產品受需求冷卻影響，出口年減幅逾 2 成以上，化學品年減幅更達 3 成以上。

至於光學器材部分，4 月出口值 7.54 億美元、年減 17.8%，但蔡美娜表示，比起過去動輒 3 到 4 成的年減幅，光學器材的出口年減幅已有縮小跡象，光學器材的「黑暗時刻」已經過去，主要是電視面板動能回穩、供需逐漸好轉的緣故。

展望後市，蔡美娜表示，從多家國際研調機構預測來看，今年全球經濟成長仍持續受通膨、升息、俄烏戰爭及美中科技戰等四大逆風高度牽制，雖不至於失速下滑但也只能守住低度成長。

進一步看主要國家製造業經理人指數。最近這幾個月的經理人指數都落在景氣榮估線下方，目前尚未看到復甦春燕的跡象；此外，國內重量級廠商法說對於營運展望的態度也偏保守。

財政部引述主計總處預估資料指出，研判上半年出口的年減幅約 14.7%，恐創金融海嘯以來，也就是近 14 年最大降幅，第 2 季出口年減幅約 13.9%，5 月出口也將持續衰退，連 9 黑幾成定局。