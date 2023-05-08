亞泰金屬首季轉盈EPS1.29元 新廠下半年加入營運

CCL 設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 在 2023 年首季營運由虧轉盈，今 (8) 日公布最新財報第一季稅後純益 3032 萬元，較上季由虧轉盈，年減 65.19%，每股純益 1.29 元，亞泰金屬新廠建置將於 5 月中旬正式落成，下半年加入生產行列，也將有營收貢獻。

亞泰金屬 2023 年首季營收 3.43 億元，毛利率 19.98%，季增 6.69 個百分點 5.18 個百分點，年減 5.18 個百分點，稅後純益 3032 萬元，較上季由虧轉盈，年減 65.19%，每股純益 1.29 元。

亞泰金屬表示，第一季合併營收與上季約持平，然獲利表現提升，主要在於第一季認列的產品組合毛利率較佳，公司預期今年營運獲利仍會受到先前上游原材料上漲、運費大幅調升，以及委外製造比例較高等因素影響，但是隨著原物料與運費成本等不利因素緩解，以及新廠啟用，對於品質、成本管控各方面都能夠提升，毛利率表現可望比去年為佳。

亞泰金屬進一步表示，因應客戶訂單多元化，新廠近期即將正式落成，下半年開始加入生產行列，初步規劃以水平式塗佈設備製造為主，搭配一廠主要生產的直立式含浸設備，應用產業範圍將更加廣泛。

亞泰金屬表示，公司多年來致力於自主研發技術，提供國內外客戶各項高性價比的 R2R 材料相關生產設備及服務，公司新研發的銅箔表面化學處理設備，第二季進入客戶測試階段，此產品為公司自有研發設備的新里程碑。由於銅箔表面化學處理設備的單價較高，設計製造門檻亦較高，將有助於提升公司設備產品線的完整度，並可望進一步優化產品組合，挹注整體營收獲利表現。

亞泰金屬對今年展望持審慎樂觀看法，目前產品安裝與測試進度均正常，因應訂單多元化，新廠將於下半年加入生產行列。

亞泰金屬 2022 年營收 14.56 億元，毛利率 16.92%，年減 6 個百分點，稅後純益 2 億元，創新高，年增 65.15%，每股純益 8.83 元。擬配發現金股利 4 元。