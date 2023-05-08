今皓董事提名人選出爐 誠美材董座入列 衝刺車用轉型

連接器廠今皓 (3011-TW) 將於 6 月 29 日召開股東會並改選董事，公司在今 (8) 日公告董事候選人名單，其中包含誠美材 (4960-TW) 董事長何昭陽，以及前廣達副總曾柏湖、前商湯國際技術副總監郭琛等，加速衝刺車用及 AI 轉型。

依照今皓公告的董事提名人名單，4 席董事候選人分別是何昭陽、曾柏湖、郭琛，以及寶徠建設 (1805-TW) 副董事長石浩吉；3 席獨董候選人則是呂觀文、王恩國和龔新傑。

今皓說明，7 位候選人雖然都是首次進入公司董事團隊，但多數擁有上市櫃公司董事會成員或高階主管的治理經驗，提名過程中也參考能為公司帶來的資源貢獻，像是誠美材董事長何昭陽的加入，將助公司擴展顯示器以及車用面板的相關業務及訂單。

而另一候選人曾柏湖曾任廣達電子的副總，協助管理廣達的車用電子事業，在車用電子業內前後接近 20 年，豐富的經歷將助公司在車用連接器、自動駕駛及電動車應用產品上有更大的突破。

至於郭琛曾任職商湯國際的技術副總監，今皓認為，將有助公司提升公司 AI 應用領域的技術研發能力，面對 AI 時代的機遇與挑戰。

今皓表示，今年為公司成立四十週年，因應產業情勢之變化，確立技術升級與改革的發展策略與營運方針，產品策略上，將主攻更高階更有競爭力的車用、電動車，以及 AI 設備的連接線 / 連接器。在穩定經營的基礎上逐步改善公司的體質。