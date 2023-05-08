〈財委會質詢〉150萬餘戶報完綜所稅 46%選擇手機報稅

根據財政資訊中心統計，截至今 (8) 日中午左右共有 150 萬戶完成綜所稅申報，其中有 70 萬戶使用手機報稅，占整體報稅比重約 46%。

立法院財委會今日邀請財政部、國發會、主計總處等部會就紓困振興特別預算執行情形進行專案報報，由於時值 5 月綜所稅申報時期，報稅議題也成為立委關注話題之一。

在報稅管道部分，手機報稅功能持續進化，今年新增現金繳稅、申請延分期以及上傳附件等新功能，讓使用手機報稅比例也跟著增加。根據財政資訊中心統計，目前已有 150 多萬戶完成綜所稅申報，其中 70 萬戶選擇用手機報稅，比重超過 4 成。

此外，使用離線版報稅約 30 萬餘戶、比重約 21%；使用線上版報稅約 50 萬戶、比重約 35%。

值得注意的是，網路報稅也讓詐騙集團有機可趁，立委關切，有不肖人士以退稅、補稅為名義發送電子郵件或簡訊發送偽冒網站網址，誘騙民眾點擊，詢問財政部有無因應對策。

對此，財政部次長阮清華指出，財政部除了針對機房啟動 24 小時監視監控有無異常情況外，也透過跨單位的專案小組合作，全天候檢查有無詐騙網站，呼籲民眾報稅前一定要確認網址是否正確。

財政部強調，政府機關專用網址結尾一律都是「.gov.tw」，而且 gov 前面一定是「.」不會有其他英文字母或數字，同時會以 .tw 作為結尾；此外政府不會以電子郵件或簡訊發送網站連結，並要求民眾點擊進入網站。