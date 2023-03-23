亞泰金屬去年營收及獲利雙創新高EPS 8.83元 擬配4元股息

CCL 設備廠商亞泰金屬 (6727-TW) 去 (2022) 年營收及獲利雙雙改寫歷史新高，稅後純益 2 億元，年增 65.15%，每股純益 8.83 元，擬配發現金股利 4 元，依今 (23) 日收盤價 73.9 元計算，現金殖利率 5.41%。

亞泰金屬 2022 年第四季營收 3.37 億元，毛利率 13.29%，季增 3.56 個百分點，年減 7.72 個百分點，稅後虧損 416 萬元，較上季及上年同期由盈轉虧，單季每股虧損 0.22 元。

亞泰金屬 2022 年營收 14.56 億元，毛利率 16.92%，年減 6 個百分點，稅後純益 2 億元，創新高，年增 65.15%，每股純益 8.83 元。

亞泰金屬在台籌建的新廠將在 5 月完工，並在下半年開始加入生產，目前手中訂單合約量充足，將分別在 2023 及 2024 年認列，在新產能加入之下，將有助今年營收再拚新高。

亞泰金屬致力於研發及製造各式捲對捲（R2R）精密塗佈設備，廣泛應用於各類半導體、PCB、光電等產業上游的柔性材料生產製程，多年來以高性能、高精密與服務品質，獲得國內外大廠的肯定，隨著下游電子終端產品及複合材料的快速研發，對相關製程設備的需求殷切，帶動各應用領域客戶訂單持續增加。