【量大強漲股整理】台股站上所有均線，本周將關注那些重點?!技術面短多成型!

蘋果財報佳加上非農就業數據公布後優於市場預期，美股上週五大幅反彈，道瓊工業指數大漲 546.68 點，那斯達克指數大漲 269.01 點，費城半導體大漲 66.06 點，蘋果一天就大漲 4.69%，台積電 ADR 也上漲 1.77%，台指期貨夜盤上漲超過百點，台股今天直接開高，沒多久就直接站上月均線壓力，盤中一度大漲百點來到 15757 點，不過由於月均線跟季線仍在同步下彎，加權指數最後留上影線，終場加權指數上漲 73.5 點收在 15699.57 點，差一點站上萬七，好消息是大盤成功站上所有均線，並且 10 日均線也開始翻揚向上!

看一下三大法人外資回頭買超 58.92 億元；投信買超 13.35 億元；自營商買超 10.31 億元。三大法人合計買超 82.58 億元。當外資開始買超，台股就有了攻萬六的底氣。

觀察盤面內容，中小型股表現普通，主要是靠台積電等權值股撐住盤勢，加上台幣今天盤中回貶，所以整體行情沒有想像中強勢。但技術面多頭大有斬獲，首先台股創下 8 天以來新高，並且站上所有均線，短期均線翻揚向上將助漲台股，而外資今天回頭買超台股，終止連三賣超，技術面跟籌碼面都有轉好跡象，上市櫃公司接下來 10 號要公布月營收，15 號要公布季報，5 月份的台股力求先站穩季線後再次挑戰萬六關卡，另外本周三將公布美國 4 月 CPI 年增率，也會影響台股波動，我們仍是樂觀看待台股 5 月份的行情有機會嘗試攻萬六大關!

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