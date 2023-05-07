景氣續弱+工作天數減少 4月出口估年減2成 連8黑成定局

財政部 8 日將公布 4 月進出口統計，財政部先前就已預告，4 月因工作天數減少、加上市場景氣仍處於疲弱階段，預估單月出口值約落在 332 億美元到 340 億美元，年減幅約 2 成，連 8 黑勢成定局。

通膨及升息壓力成為壓抑景氣的緊箍咒，拖累今年第 1 季出口值跌破千億美元關卡、年減幅近 2 成，是金融海嘯以來最大跌幅，財政部預估，出口衰退頹勢必須要等第 4 季才能轉正。

根據財政部先前分析，目前市場回溫跡象還不明顯，預期第 2 季市場還會面臨頗大的下拉壓力，但研判減幅可能比第 1 季小，預估減幅約 15%。

以出口貨類來看，11 項主要出口貨類中，僅礦產品連續 2 個月年增率正成長，其他貨類出持續萎縮，其中電子零組件持續處在庫存調整階段，導致年減幅 14.6%；資通與視聽產品則因儲存媒體、電腦零件等需求衰退，出口值年減幅約 15.8%。

從 5 大主要出口市場來看，今年第 1 季我對陸港等主要市場出口值均同步衰退，其中 3 月我對陸港的出口年減幅 28.5%，連續 8 個月下降。

根據財政部統計，我對中國大陸與香港出口 3 月出口值 128.9 億美元，年減 51.3 億美元、年減幅 28.5%，已是連續 8 個月呈現衰退。

財政部分析，我對陸港出口值減少金額占總出口減少金額比重約 6 成，也就是說陸港影響我總出口程度高達 6 成。