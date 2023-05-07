班機延誤風波 星宇發完整說明 這航班旅客全額退票

星宇航空 (2646-TW) 今 (7) 日對於一連串班機延誤風波發出完整說明，星宇強調，對於此次航班延誤深感抱歉，JX803 旅客全額退票，並全力協助後續行程，同時，內部將全面深刻檢視本次事件的處置措施。

星宇指出，5 月 6 日 JX803 東京 - 台北航班，原訂於日本時間下午 4:10 起飛返台，由於該航機於抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，星宇航空依規定進行航機檢查，航機於日本時間晚間 6:13 檢查完成，準備起飛，但昨日成田機場受到側風影響，太多航機等待起降，以至於 JX803 遲遲無法得到起飛許可，導致飛航組員屆臨超時問題。

星宇表示，雖緊急自台北安排兩名機師搭機趕往東京，然因成田機場已達宵禁時間，禁止航班起降，並禁止當班旅客清關離開機場，因而只能安排旅客於機場候機室過夜，提供睡袋、點心和瓶水等。

而為使該班機旅客能儘速返台，星宇航空已將部分旅客簽轉他航，並於清晨 4:00 調度一架 A321 飛渡東京以接回旅客。該班機已於日本時間 7 日早上 8：15 抵達成田機場。

而原執行此航班任務的 A350 航機，以及因前日 JX800 延誤而尚滯留於成田之另一架 A350，因組員執勤時數問題無法載客返台，為將後續影響其他航班之程度降至最低，星宇航空緊急調派 4 名連同董事長張國煒在內的 A350 機長，連夜搭乘外家航空前往成田機場，駕駛 2 架 A350 於日本時間上午約 9:00 起飛返台。