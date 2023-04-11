〈進出口統計〉Q1出口值年減近2成 金融海嘯以來最大跌幅 估Q4才能轉正

財政部今 (11) 日公布 3 月進出口統計，3 月出口值 352 億美元、年減 19.1%，連續 7 個月負成長，統計前 3 月出口值 977.5 億美元，不僅是 2021 年第 1 季以來首次出現單季出口值不到 1000 億美元，而年減幅 19.2%，其跌幅度也是金融海嘯以來同期最大，預估要到第 4 季才有機會轉正。

財政部統計處處長蔡美娜表示，3 月出口值落在預測值的下緣，已是連續 7 個月負成長，且目前還看不到止跌的跡象，歸納主要為 4 大原因所致，包括：一、全球景氣趨緩及高通膨壓力，終端需求還未改善，二、中國內需效應尚未明顯發酵，三、產業庫存還沒回到健康水位，四、去 (2022) 年 3 月出口創空前新高，導致基期變高。

在 11 項主要出口貨類中，僅礦產品連續 2 個月年增率走升，其他 10 貨類出口則持續萎縮，其中減幅低於平均水準 2 成的只有 2 貨類，包括電子零組件，年減幅 14.6%，主因是整個庫存調整陰影持續籠罩全球電子業進而影響我 3 月出口表現。

在電子零組件細項部分，包括機體電路、印刷電路板、被動元件也同步萎縮；而電子業景氣偏弱也能對照進口的電子零組件表現，3 月進口值較去年同期減幅高達 35%，是 2009 年 4 月以來最大減幅。

至於資通與視聽產品年減幅同樣低於平均水準，3 月出口值年減幅 15.8%，創 7 年以來的低點，蔡美娜分析，主要是疫情紅利造就的產業榮景已經消退，包括儲存媒體、電腦的零附件等買氣快速流失，其中我對美資通與視聽產品 3 月起出口下降 4%，終結連續 35 個月對美國資通產品出口的上升周期。

而跌幅超過 25% 的則有 6 項貨類，包括化學品、塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品等貨類 3 月年減幅約 27% 到 32%，主因是買氣低迷導致出口價量齊跌。

另外，紡織品、運輸工具 3 月的出口值年減幅分別為 28.3%、28.7%，其中紡織品主因是成衣需求清淡，導致復甦期程也有所遞延；至於運輸工具則因去年同期海外汽車維修市場大好，墊高基期因而造成 3 月出口大幅拉回。

值得注意的是，光學器材 3 月出口年減 26.1%，雖然是連續 17 個月下滑，但減幅不僅明顯縮小更創近 9 個月來最小減幅；蔡美娜說，主要與電視面板市場氛圍改善，激勵大陸廠商備貨並帶動價格回跌所致。

展望後市，蔡美娜分析，從季節性走勢來推估，目前市場景氣仍處於疲弱狀態，加上 4 月工作天數較少，推估出口值將落在 332 億美元到 340 億美元區間，年減幅約 18% 到 20%，將是連續 8 個月負成長。

蔡美娜認為，綜合業界對於市場的看法，加上 3 月出口減幅較大，研判目前市場回溫跡象還不明顯，預期第 2 季市場還會面臨頗大的夏拉壓力，但減幅可能比第 1 季小，預估減幅約 15%，以此推估，目前我外貿情勢還在隧道中，預估要等第 4 季才有機會看到隧道口的光。