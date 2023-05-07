〈台股風向球〉跳恰恰行情下 續走個股優於大盤格局

上周台股呈現量縮觀望氣氛，加權指數小漲 46.89 點或 0.3%，仍成功終結連 2 周下跌，櫃買指數則是強彈 1.78%，價漲量增，反映市場無畏美股震盪，對中小業績股和題材股的追捧力道仍不小，不過，美國府院磋商債務大限逼近，而美國地區銀行恐又暴雷，加上國內第一季財報、4 月營收進入密集公布期，未來一周仍可能是跳恰恰行情，預料個股間表現更加分歧。

外資上周合計賣超 163 億元，投信則買超 80 億元，內外資對作，再加上融資穩定增加，顯示散戶部分積極進場，穩定了大盤表現，統計近 30 檔個股漲幅在 20% 上下，更有 7 檔漲幅超過 30%。

觀察外資過去一周主要賣超標的為陽明 (2609-TW)、復華富時不動產 (00712-TW) 均近 3.9 萬張，長榮 (2603-TW)3.3 萬張，華邦電 (2344-TW)、期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 均達 2 萬張，友達 (2409-TW)、榮剛 (5009-TW) 和國泰永續高股息 (00878-TW) 在 1.5 萬張上，亞力 (1514-TW) 和緯創 (3231-TW) 也超過 1.3 萬張。

反觀投信買超主要有緯創達 1 萬張，廣達 (2382-TW)7700 張，開發金 (2883-TW)7500 張，力積電 (6770-TW) 近 7000 張，元太 (8069-TW) 近 6000 張，榮剛 (5009-TW)5300 張，定穎投控 (3715-TW)、欣興 (3037-TW) 和永豐金 (2890-TW)4700 張。

法人指出，儘管不少個股已漲多，但其實中小股可用之兵仍多，資金仍跟著話題和業績面走，並未受外在明顯動盪，只要並未發生國際金融市場的系統性風險，中小股輪動偏強走勢仍有望延續，呈個股表現優於大盤格局。

永豐投顧進一步指出，大盤在 4 月下旬跌破季線，反映市場整體氛圍，一方面是美國金融秩序問題，還有隨後可能發生的美國債務上限紛爭，二方面是台股財報公布，市場必須面對業績面不利，而未來一周國內重要法說有聯詠、中華電、祥碩、鴻海、華碩等。

技術面上，由於大盤年線持續下行，要達成均線多頭排列，需等待 6 月底，建議把握類股輪動，回頭找尋籌碼沉澱的機會。