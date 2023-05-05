美情報總監：若兩岸開戰台積電停產 全球經濟恐年損1兆美元

美國國家情報總監 (DNI) 海恩斯 (Avril Haines) 週四 (4 日) 警告，中國入侵台灣可能導致晶圓代工龍頭台積電停產，全球經濟在最初數年，每年將出現最多 1 兆美元的損失。

海恩斯週四在眾議院軍事委員會聽證會上表示，台積電晶圓代工市占率高達 58%，主導先進製程技術 90% 的營收，一旦台積電因戰事而停產，將產生巨大的全球金融影響。

海恩斯稱，估計全球經濟每年損失將介於 6000 億至 1 兆美元，美國的經濟成長也受到一定程度的打擊，當然也會損及中國經濟。

半導體龍頭台積電 (TSM-US) 橫跨在世界上最危險地緣政治焦點上，美國和中國都垂涎台積電的先進晶片製造能力。

若兩岸開戰台積電停產 全球經濟恐年損 1 兆美元 (圖：REUTERS/TPG)

美國去年頒布的《晶片法案》(Chips Act)，就是希望拉攏台積電等半導體企業赴美國投資設廠，重塑「美國製造」的榮景，提振該國經濟發展與刺激市場消費。

美國國防情報局局長柏瑞爾 (Scott Berrier) 週四在聽證會上指出，中國可能犯台時間點解讀因人而異。中國領導人習近平已下令要中國軍隊做準備，但不確定是為何事或何時。海恩斯透露，美國情報調查顯示，習近平仍傾向以和平方式統一台灣，但同時為軍事選項做準備。