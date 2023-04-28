 白宮國安顧問：美國無意與中國經濟脫鉤

美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週四 (27 日) 在布魯金斯學會發表演說，他概述拜登政府國際經濟政策，強調美國不是要與中國經濟脫鉤，而是要降低風險。

拜登政府近年對中國科技行業採取一系列舉措，包括加強半導體出口管制，並將數十家中企列入美國商務部的實體清單，從而有效地將它們列入貿易黑名單，由於擔心供應鏈的脆弱性，華府還加緊努力，加強關鍵礦物質供應鏈，停止依賴中國。

蘇利文週四發表演說中提到，對中的出口限制，都是直接基於對國家安全的擔憂，華府不希望中國運用美國科技來對抗美國，但華府沒有計畫終結與北京的經濟關係。

蘇利文解釋，美國並沒有阻斷美中間的貿易，去年美國和中國之間的貿易達到了創紀錄的水平。

他強調，拜登政府不是尋求對抗或衝突，而是尋求負責任地管理競爭，並在可能的情況下在食品安全和氣候等領域和中國進行合作。

蘇利文的談話呼應歐盟近期的言論，也和美國一些官員的觀點相同。歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 則強調，歐盟希望去除中國風險而不是與其「脫鉤」。

美國財政部長葉倫 17 日表示，美中關係不是零和賽局，美中經濟體脫鉤的結果將是災難性的。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 20 日訪問東京時表示，美國對中國的貿易制裁「目標非常侷限」，華府並沒有試圖要讓美中兩國國經濟「脫鉤」。

華府智庫戰略暨國際研究中心 (CSIS) 貿易專家 Emily Benson 推文點評：「蘇利文演說中充滿對歐盟立場的支持，這反映出重申跨大西洋關係的明確意圖。跨大西洋聯盟很強大，而且只會越來越強大。」