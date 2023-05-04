美參院民主黨擬推「中國競爭法案2.0」

美國參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和參院幾個委員會的民主黨領導人週三 (3 日) 宣布，將在未來幾個月推出「中國競爭法案 2.0」(China Competition Bill 2.0)，強化美國在科技、安全和台灣問題方面對抗中國的能力。

舒默週三表示：「該法案是去年『晶片與科學法案』的擴大版，希望在未來幾個月內將該法案內容整理起來，他希望它是兩黨合作的，共和黨員目前非常感興趣。」

他表示：「他已要求其他民主黨參議員和其他共和黨議員接觸，開始努力推出這個新的重要跨黨派法案。」共和黨控制的眾議院必須也要一同支持，才能推動此法案在國會通過。

美參院民主黨擬推「中國競爭法案 2.0」 (圖：shutterstock)

該法案主要聚焦多個面向，包括：限制技術流向中國、防堵美國資金流向中企、加強美國本土產業、加強與安全夥伴和盟國的協調，加強經濟和貿易夥伴之間的協調，以及防止中國與台灣發生衝突。

舒默強調：「我們有責任確保美國不是支持中國政府及其軍事技術進步的金融命脈。」

參議院共和黨二號人物、少數黨黨鞭圖恩 (John Thune) 表示，考慮到共和黨對支出、債務和去年法案規模的擔憂，中國競爭法案 2.0 預計將很難在國會獲得通過。

圖恩稱：「這將是國會的一個挑戰，部分原因是支出和債務，人們擔心過多的支出及其對通膨的影響，以及可能導致預算赤字激增。」