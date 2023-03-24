寧德時代今年將大規模生產M3P電池

中國電池巨擘寧德時代董事長曾毓群周五（24 日）表示，公司計劃今年開始大規模生產與交付基於新材料技術 M3P 電池。該電池性能優於鎳和鈷的電池，而且成本也更低。

M3P 電池有更大的能量密度，性能優於鋰離子磷酸鹽電池，寧德時代在該市場占據主導地位。曾毓群在周五的投資人線上簡報會議上表示，M3P 電池也將比鎳和鈷電池更便宜，預估 M3P 將於今年量產交付，具體車型上的應用後續將發布。

寧德時代去年 8 月披露，公司正在研發 M3P 技術，該技術與其下一代電池組合技術相結合，可以使電動汽車每次充電可行駛 700 公里。

曾毓群表示，寧德時代發現很難拿出一種技術上可行且具有競爭力的基於固態電池的產品，日本豐田汽車和德國福斯汽車也在研究這項技術。

寧德時代的客戶包括特斯拉 (TSLA-US)、福斯汽車、BMW 和福特 (F-US)，是全球最大電池製造商，占電動車電池銷量的三分之一以上。

路透報導指出，自去年以來，寧德時代一些客戶抱怨其市場地位，選擇替代供應商或自己開發電池。

曾毓群周五被問及這些競爭對手的電池將如何影響寧德時代市占時，他表示寧德時代仍是主要電池供應商，預估對二、三線電池製造商會產生更大的影響。至於未來前景，他說儘管中國電動車銷售最近受到庫存清理的影響，但最整體銷售前景仍有信心。

寧德時代 (300750-CN) 周五股價下跌 1.20%，收每股人民幣 393.58 元。