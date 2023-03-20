寧德時代去年營運倍增 狠甩南韓三大電池廠

根據研調 SNE Research 等數據顯示，中國電池大廠寧德時代 (CATL) 穩坐去年全球電池市場龍頭，營收、獲利表現也大幅優於南韓三大電池製造商，寧德時代藉由磷酸鋰鐵 (LFP) 電池產品價格優勢，將市場進入價格戰，正導致南韓電池廠深陷危機。

寧德時代去年營收人民幣 3286 億元 (約 476 億美元)，年增高達 152%，相比之下，南韓三大電池廠去年營收約 405 億美元，相差達 71 億美元，其中 LG 能源營收 194 億美元、三星 SDI 153 億美元，SK On 58 億美元。

除了營收以外，寧德時代獲利更是遠遠超過南韓三家電池廠，寧德時代去年稅後純益人民幣 307.2 億元 (約 44.51 億美元)，年增 92%，而 LG 能源稅後純益 5.33 億美元、三星 SDI 6.1 億美元，SK On 虧損 7.62 億美元。

寧德時代高獲利正在加速投資規模，去年研發投資規模高達 22 億美元，年增 102%， LG 能源投資規模僅 6.1 億美元、三星 SDI 7.62 億美元。

寧德時代透過 LFP 電池正在拉大與南韓電池廠的差距，目前南韓電池廠主要生產三元電池，儘管電池密度較高但價格相對昂貴，成本問體也使車廠紛紛擴大 LFP 電池的採用，進一步驅使南韓電池廠擴大 LFP 電池的開發，期望能縮短與寧德時代的差距。