鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 特斯拉恢復在美銷售Model 3長續航版

美股重要看點：

市場關注聯準會 (Fed) 即將公布的最新利率決議。高通 (QCOM-US)、Etsy(ETSY-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.403%。美股期貨週三 (3 日) 上升，道瓊期貨漲 0.09%，標普 500 期貨漲 0.22%，那斯達克 100 期貨漲 0.25%。

美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間周四 (4 日) 凌晨 2 點公布利率決策，半小時後由主席鮑爾舉行會後記者會，市場普遍預期，在金融市場動盪、國會議員壓力下，Fed 本次將升息 1 碼 (25 個基點) 至 5.00-5.25%，為 2007 年以來最高，並暗示之後暫停升息。

美國也將發布 ADP 最新的私營就業報告。經濟學家預計 4 月企業將新增 13.3 萬個工作崗位，低於 3 月的 14.5 萬個。追踪服務業商業活動的 4 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 報告也將發布。

花旗集團經濟學家 Veronick Clark 說：「Fed 還是會強調通膨是優先要務。他們有其他所有可以對付金融穩定問題的工具，但通膨——也就是物價穩定——仍然是一大問題。」

摩根大通美國首席經濟學家 Michael Feroli 說，這場記者會將讓鮑爾有機會進一步解釋 Fed 的想法，這對鮑爾來說頗具挑戰性，他將設法避免讓市場以為 Fed 任務已經完成。

Northern Trust 首席經濟學家 Carl Tannenbaum 預測，聯準會將表示願意暫停升息，但警示投資人不應該假設聯準會打算降息，除非有金融意外事件發生。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 ADP 就業人數變動 (萬)，預估 15，前值 14.5

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值，前值 49.9

美國 4 月 Markit 服務業 PMI 終值，前值 52.6

美國 4 月 Markit 綜合 PMI 終值，前值 52.3

美國 4 月 ISM 非製造業指數，預估 51.6，前值 51.2

重要個股動態：

據特斯拉 (TSLA-US) 美國官網顯示，在近 9 個月的缺貨之後，特斯拉已經恢復在美國接受 Model 3 長續航版的訂單，目前售價 47240 美元，比暫停銷售時降低了 18.5%。

一些報導稱，新車似乎使用了磷酸鐵鋰電池，類似 Model 3 標準續航版。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 週二 (2 日) 宣布，將調降旗下電動野馬 Mach-E 售價，並重新開放訂單。這是繼競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 一系列降價措施後，福特汽車今年來第二度降價。

福特表示，根據不同車款，Mach-E 的降價幅度從 3,000 美元到 4,000 美元不等，降幅高達 7.8%。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

超微 (AMD-US) 周二 (2 日) 盤後公布上季財報優於市場預期，但因本季展望較為平淡，盤後股價仍挫跌逾 6%。

AMD 財務長胡錦 (Jean Hu) 表示，隨著 PC 和伺服器市場轉強，加上新產品的推出，對於公司在下半年的成長能力充滿信心。