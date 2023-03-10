欣陸去年營收及獲利雙登峰 擬配2.5元股息也創高

欣陸投控 (3703-TW) 今 (10) 日公布最新財報及股利，2022 年稅後純益為 28.88 億元，每股純益 3.51 元，擬配發每股現金股利 2.5 元，盈餘發放率 71.3%，欣陸投控 2022 年的營收、淨利以及股利同步改寫歷史新高。

依今天的欣陸投控的收盤價 31 元計，股利殖利率爲 8.06%。

欣陸投控 2022 年第四季營收爲 76.68 億元，毛利率 11.81%，季減 1.7 個百分點，年減 4.27 個百分點，稅後純益 2.43 億元，季減 47.73%，年減 70.87%，單季每股純益 0.3 元。

欣陸投控 2022 年營收爲 321.45 億元，毛利率 15.72%，年增 1.03 個百分點，後純益為 28.88 億元，年增 58.15%，每股純益 3.51 元

欣陸投控三大事業體均維持健康的業務存量，截至 2022 年底，營建工程事業的工程存量為 745 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 3.8 倍；不動產開發事業的營收存量為 146 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 1.5 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 450 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 9.6 倍。