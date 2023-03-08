欣陸旗下大陸工程發表提升員工身心平衡計畫執行初步成果

欣陸 (3703-TW) 旗下指標品牌大陸工程，今 (8) 日對外發表其身心平衡（Wellbeing）五年計畫及初步成果。身心平衡為台灣營建業界少見的概念，藉由提升員工的身心平衡，大陸工程持續提升其企業效能及效率。

大陸工程執行長 Mr. Simon Buttery 表示，營建業一直以來都是高度勞力依賴的產業，現今的人力資源市場競爭愈形激烈，加上新冠肺炎疫情影響，人們的移動受到限制，讓市場狀況更加複雜。而大陸工程向來重視員工的健康、安全以及身心平衡，照顧員工身體及心理兩個層面。也唯有擁有身心平衡的員工，才會是現代企業得以永續發展的關鍵因素。

大陸工程身心平衡發展計畫涵蓋短中長期不同的活動與目標，協助員工維護並構建自身的身心平衡。其中包含一些藉由外部資源提供協助員工的方案，如彈性團險方案、員工協助方案（EAP）之工作生活教練、及員工認同鼓勵方案等。工作生活教練服務（Work Life Coach）為大陸工程聘用外部專業團隊以一對一保密的方式，提供員工以及眷屬專屬的顧問諮詢服務，面向包含壓力紓緩、職涯發展、親職教養、人際關係、法律與財務等議題，員工可以主動預約這項服務，適時獲得有效的協助，大陸工程也是台灣營建業極少數提供工作生活教練服務的業者。

大陸工程並提供所有員工優於法規規定的年度健檢，並建構一個具保密性的健康管理資訊平台，讓同仁能更容易檢視、管理及瞭解自身的健康資訊。

執行長 Simon Buttery 表示，我們的計畫不僅只有我們的同仁受惠，部分方案並包含到外籍移工以及下包商。例如下包商巡迴健康檢查，我們協助外籍移工和下包商施打疫苗，安排口腔癌篩檢等。

大陸工程同時非常看重如何消弭施工過程的風險，透過員工、外籍移工及下包商的全員參與 Don’t Walk By（DWB）巡檢應用程式，界定並消弭可能的風險，強化工地安全，希望達成每個人每一天都能平安返家的目標。

大陸工程身心平衡發展計畫自 2021 年啟動以來，已經獲得員工許多正面的回饋，不論是在身心平衡、健康與安全、認可與尊重、成長與發展、多元平等與共融等五大指標的滿意度都明顯攀升。