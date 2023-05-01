鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed利率決議 第一共和銀行將由摩根大通收購

美股重要看點：

本週市場關注聯準會 (Fed) 最新利率決議。蘋果 (AAPL-US)、超微 (AMD-US) 等科技巨頭也將在本週公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.469%。美股期貨週一 (1 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.01%，標普 500 期貨跌 0.02%，那斯達克 100 期貨跌 0.03%。

美國 Fed 將於本週四 (4 日) 凌晨公布最新貨幣政策決議，外界預估將升息 1 碼 (25 個基點)，之後將停止升息。

日前美國公布最新數據顯示，Fed 偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 3 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 4.6%，高於市場預期的 4.5%，前值為 4.7%，顯示儘管 Fed 在接連升息舉動後，通膨依然頑強。

雖然眼下經濟成長低於預期，但一些官員預估 5 月升息 1 碼（25 個基點）甚至是 2 碼（50 個基點），他們認為必須進一步升息。

麥格理銀行 (Macquarie) 北美首席經濟學家 David Doyle 表示，美國經濟正走向比預期更嚴重的衰退，並且 Fed 不會出手救市。

Doyle 說，如今美國通膨過高，經濟衰退的程度可能較預期更為嚴重，落入中度衰退，如同 1990 年代初期，當時美國失業率達到接近 8% 的高點。投資人不應預期 Fed 會像是過去的 10 年裡一樣，在股市大跌之際就會出手救市。

知名經濟學家 Henrik Zeberg 預期，美股可能會在未來幾個月發生一場大規模的「衝頂回落」(blow-off top) 格局，並遭遇史上最大的崩盤之一。Zeberg 說道：「我們將迎來自 1929 年以來最大的股票 / 風險資產崩盤！深度衰退！但首先將是令人難以置信的衝頂回落，在股市崩盤前將投資人拉入錯誤的一邊。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值，預估 50.4，前值 49.2

美國 3 月營建支出月率，預估 0.1，前值 - 0.1

美國 4 月 ISM 製造業指數，46.6，預估 46.3

重要個股動態：

美國加州金融保護和創新部在一份聲明中表示，指定美國聯邦存款保險公司（FDIC）作為第一共和銀行的接管人，FDIC 接受摩根大通對第一共和銀行的收購要約，摩根大通承擔第一共和銀行 1,039 億美元的全部存款，並購買其 2,291 億美元資產中的大部分。

同時，第一共和銀行在 8 個州 84 個辦事處，將在 5 月 1 日正常營運時間內作為摩根大通的分支機構重新開業。所有儲戶都將成為摩根大通的除戶，並且可以完全動用自己的存款。