半導體法說、美科技巨頭財報、報稅季開跑 本周大事預告

環球晶、世界、群聯等半導體上中下游業者皆預計在本周召開法說會，預計釋出最新展望，美科技巨頭蘋果、超微及高通即將在本周盤後公布首季財報，將牽動美 / 台股走勢，另外，綜所稅申報將在明 (1) 日正式開跑，今年申報期限恢復法定申報期間 1 個月，以下為本周大事預告：

半導體供應鏈開法說 訂單能見度恐有限

半導體業者本周接棒召開法說會，由上游矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 打頭陣，晶圓代工廠世界先進、記憶體廠群聯、IC 設計業者天鈺與義隆、IC 封測廠南茂等陸續登場，除揭曉首季財報外，市場也關注第二季與下半年的營運展望。

業界坦言，由於市場庫存去化時程比預期長，第二季營運動能普遍低預期，現階段客戶仍以急單、短單方式拉貨，訂單能見度也相對有限，不過仍看好，產業在經歷一整年的去化後，下半年營運將優於上半年。

報稅季開跑 留意 3 稅制、4 稅政新措施

5 月報稅季即將到來，財政部國稅局預計，今年綜所稅申報共有 3 稅制面新措施、4 項稅政面新措施，包括 2022 年基本生活費提高，手機報稅納稅額 3 萬元以下，以現金繳稅可列印手機報稅系統所產出的繳款書電子檔繳納稅款。

在稅制面新制部分，國稅局表示，去年每人基本生活所需的費用金額為新台幣 19.6 萬元，較 110 年度的 19.2 萬元，增加 4000 元。

美科技大廠公布財報 牽動美台股變化

美科技大廠如 Meta、Microsoft 等上周公布首季財報，因實際獲利程度超乎市場預期，以及財測令人振奮，推升美股、台股同步回神，本周市場也緊盯超微、高通、蘋果等首季財報表現。