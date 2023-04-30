〈觀察〉安控產業加速跟上AI浪潮 大者恆大趨勢不減

被視為國內安控廠最大展會「Secutech 台北國際安全科技應用博覽會」順利落幕，今年各家業者在 AI 影像、雲端應用上大比拚，業者直言，AI 研發需投入大量資源與人力，安控廠必須趕上 AI 趨勢，否則未來勢必會遭到淘汰，大者恆大趨勢不減。

隨著遠距、無接觸、影像、雲端、網路成為未來趨勢，帶動 AI、IoT、5G 等科技成熟，也加速關鍵應用發展，而安控產業近年也積極將硬體導入 AI 打造新解決方案，提升產品競爭力。

業界人士直說，生產硬體已經不是難事，透過自動化生產就能提升效率，而隨著人工智慧技術的推進，公司沒有研發團隊、沒有能力開發就很難跟上趨勢，中小型公司容易被淘汰。

因此，台灣安防市場將會走向大者恆大，只有具備 AI 人工智慧研發能量的幾間公司得以生存，整體安防行業供給端，也會出現新的形式。

從國內幾家業者來看，晶睿陸續推出智慧雲端監控服務 VORTEX，智能監控系統 VAST Security Station，近期更將新一代產品全面導入 AI，並推動訂閱制服務，鎖定美國市場。

昇銳所有產品已經導入 AI，並拿下國內多項大型專案，此外，更看準未來 AIoT 市場商機，規劃建置桃園二廠，新廠產能將增加 2 至 2.5 倍，有助未來營收規模衝上 20 億元。

奇偶聚焦在軟硬體結合的系統品牌產品，美國客戶有望加速使用，加上大環境復甦，美國大型專案動工，今年營運有望續揚。