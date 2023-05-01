駁郭台銘的「生肺癌說」經長：2016年後空污降比逾6成

鴻海集團創辦人郭台銘拋出力挺核電並指稱，「投給民進黨等著生肺癌」引發熱議，經濟部長王美花今 (1) 日對此回應，台電從 2016 年以來投入大量經費改善空污，空污降比也超過 6 成以上。

有意角逐 2024 總統大位的郭台銘，近來轉攻能源議題，除強調自己挺核能的立場以外，也批評執政黨的能源政策，並指稱如果支持民進黨就等著生肺癌，此番言論惹來執政黨反批。

對於郭台銘的「生肺癌說」，王美花今天出席經濟委員會前受訪時回應，從蔡政府上任以來，台電就花了大量費用改善空氣汙染，從 2016 年以來，空污降比已經超過 6 成以上。

對於郭台銘的說法，台電也發布新聞稿指出，台電從 2016 年以來，透過調度、空污改善，在台中電廠減少燃煤近 600 萬噸，空污減排超過 6 成。

台電強調，未來將繼續透過以氣換煤、搭配綠電，延續空氣品質改善的成果；台電也引述環保署研究表示，電力業占境內 PM2.5 影響比例僅 5.4%，可見電力業並非空污主因。

台電說明，從 2016 年起，在空品不佳時期，配合空品預警執行環保調度火力機組降載，以台中電廠為例，迄今 6 年多共執行超過 2 千 4 百次降載，減發電量更達 375 億度，已遠超過台中市去年一年的用電量 345 億度。

此外，台電從 2019 年起，台中電廠就不再同時運轉 10 部機組，告別所謂「全廠火力全開」時代，目前台中電廠正在推動新增燃氣機組計畫，只要第一部機 2025 年上線，台電將於 2026 年啟動拆除 2 部燃煤機組及 1 根煙囪。

台電表示，中火 2 部燃氣機組於 2026 年完全運轉發電後，中火將採取「2 氣 6 煤」運轉模式，屆時空污排放可進一步降為近 8000 公噸，比目前排放量再降低近 4 成。