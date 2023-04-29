5月是最後一次升息嗎？市場押注Fed下一步行動

下一次聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 定於 5 月 2 日至 3 日舉行，交易員皆押注聯準會可能會再次升息 1 碼。

聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 3 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 4.6%，高於市場預期，根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預計聯準會 5 月份升息 1 碼可能性約為 80%。

市場預計聯準會 5 月份升息 1 碼可能性約為 80% (圖片：FedWatch Tool)

5 月會議是最後一次升息嗎？

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 在 4 月中旬接受 CNBC 採訪時表示：「再採取一步行動就足以讓聯準會後退一步，看看政策將如何影響經濟。再加息一次，然後暫停相當長一段時間。」

今年 FOMC 票委、芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 4 月表示：「在這樣的金融壓力時刻，正確的貨幣政策需要審慎和耐心，評估金融壓力對實體經濟的潛在影響。」

一些分析師認為，聯準會可能會在 5 月份進行本輪升息循環的最後一次升息，因為隨著通膨放緩以及區域銀行倒閉可能威脅到經濟的信貸緊縮，聯準會現在可能願意等待，進入暫停升息。

不過，Bolvin Wealth Management Group 總裁 Gina Bolvin 表示，最新的 PCE 數據可能會打消市場對 6 月暫停升息的預期。

(圖：REUTERS/TPG)

Bolvin 補充說，如果主席鮑爾重申「還有更多工作要做」，市場很可能會回落，從而損害以增長為導向的股票和對利率敏感的資產，例如科技股和債券。

RSM 經濟學家 Joe Brusuelas 則預測：「聯準會將圍繞政策是否足夠嚴格這一概念產生分歧。投資人不要指望聯準會釋出任何明確的訊息告訴你他們會暫停升息。在大家知道之前，投資人不會知道。」

如果聯準會決定暫停升息，會暫停多久？今年降息嗎？

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示，商業活動放緩和就業市場疲軟的跡象可能會迫使聯準會考慮在今年晚些時候結束當前的升息行動。

當前利率目標區間為 4.75%-5.00%。

FedWatch Tool 數據顯示，交易員預期聯準會最快可能在 9 月首次降息。

交易員預期聯準會最快可能在 9 月首次降息 (圖片：FedWatch Tool)

分析師認為，在聯準會決定已經升息夠多之後，下一步可能採取什麼行動。聯準會主席鮑爾肯定會在聯準會的會後新聞發布會上強調，但如果看起來需要進一步放慢經濟，官員們會毫不猶豫地重新升息。

一些專家認為，今年降息無望。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 強調，核心通膨持續居高不下，聯準會處境艱難。

Adams 認為，經濟正在降溫， 但通膨過高，聯準會緊縮的貨幣政策將進一步軟化經濟，很可能在今年晚些時候陷入衰退來解決通膨問題。聯準會早已淡化今年降息的可能性，同時承認降息仍取決於數據。

聯準會如何應對當前經濟逆風？銀行壓力與美債違約危機

在兩家區域銀行倒閉一個多月後，還有又一家銀行陷入危機。《路透》報導，FDIC、財政部、聯準會等政府機關最近都已開始安排和金融業者開會，希望能拋給陷入困頓的第一共和銀行救生圈。

第一共和銀行陷入困境 (圖：REUTERS/TPG)

此外，另一個經濟逆風吹起，美債違約炸彈即將引爆。穆迪分析指出，美國稅收收入比去年短少約 35%，使政府最早在 6 月就面臨違約風險，而目前美國兩黨談判提高債務上限的時間在流逝。

根據模型顯示，如果美國政府在較長時間內停止支付部分債務，失業率可能飆升至 7%，經濟可能在六個月內進入衰退，通膨可能回升。

市場關注的問題是，聯準會何時可能願意插手？以及如果沒有及時提高債務上限以避免違約，聯準會可能會做什麼？

聯準會主席鮑爾 2 月份曾表示，債務上限問題只有一條解決之道，那就是國會提高債務上限。這是他對這個問題的唯一評論。

分析師認為，聯準會手上的工具無法真正解決債務上限問題，它只能減輕痛苦感，鮑爾還擔心干預財政政策問題可能會阻礙國會立法者採取行動。

美國公債是金融體系的基石，一直是世界上流動性最強、最安全的資產之一，但這只是因為聯邦政府總是按時償還債務。

RSM 經濟學家 Joe Brusuelas 研判：「現在是時候進行戰略暫停，確定影響，並積極管理當前主要經濟風險，這與近期銀行危機、債務危機和地緣政治緊張局勢直接相關，它們正在改變全球經濟的體質。」