亡羊補牢？阿根廷央行升息1000個基點

阿根廷央行週四 (27 日) 將基準利率上調 1000 個基點至 91%，試圖抑制高通膨並穩定阿根廷披索匯率，分析師認為，升息為時已晚，此舉無疑是亡羊補牢。

繼 20 日升息 300 個基點後，阿根廷央行再度出手，宣布將基準利率上調 1000 個基點至 91%，創自 2019 年 8 月市場崩盤以來最大幅度升息，以抑制高達 104% 的阿根廷通膨率。

阿根廷央行正在應對物價飆升和外匯儲備減少，而阿根廷披索兌美元匯率近期創下歷史新低，阿根廷人民紛紛到黑市上把披索兌換成美元

近期阿根廷披索在黑市交易中大幅下挫，升息消息傳出後，阿根廷披索兌美元匯率上升 1.3% 至 463 披索兌 1 美元，但仍比官方匯率 222 披索兌 1 美元低逾 100%。

Sarandi 諮詢公司的 Sergio Chouza 表示：「升息是一項有希望的舉措，但為時已晚。」

分析師 Leonardo Chialva 表示：「此舉將是亡羊補牢，可以暫時讓市場平靜下來，但不會解決根本問題，尤其是在政府面臨 10 月總統大選前支出壓力的情況下，該國根本問題是財政問題，所需的療方很難在選舉年實現。」

阿根廷與國際貨幣基金 (IMF) 有 440 億美元的貸款計畫，其中包括實現「正實質利率」，控制通膨和建立其有限的外匯儲備的目標。

另外，值得關注的是，阿根廷週四稍早加入去美元化的行列，該國宣布今年 4 月起，將開始用人民幣而非美元支付從中國進口的商品，預估此後每月約有 7.9 億美元的進口商品將用人民幣支付。