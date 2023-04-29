〈紐約匯市〉美元上揚但周線收黑 日元兌美元創2月底來最糟單周表現

美國稍早公布 3 月通膨增速放緩，但仍持續上升，預料不會影響聯準會 (Fed) 在下周升息的決定，美元指數周五 (28 日) 上揚，本周小幅收黑。日本銀行 (央行) 如預期維持超寬鬆立場後，日元全面下跌，兌美元匯價重貶 1.8%，單周表現為兩個月來最糟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.17%，至 101.67，周線小跌 0.15%。

周五數據顯示，繼 2 月上漲 0.3% 後，美國 3 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.1%，年增率也自 5.1% 放緩至 4.2%；排除食品和能源價格後的核心 PCE 月增率持平 0.3% 不變，年增率則從 4.7% 略降至 4.6%。

SMBC 日興證券首席美國經濟學家 Joseph Lavorgna 認為，通膨成長必須以更大幅度放緩，才足以說服 Fed 任務已完成，但現在還不到這種程度，因此他認為這不會改變下周的政策前景。

在公布最新通膨數據後，利率期貨市場預期 Fed 下周升息 1 碼的機率為 90%。

同日另一份報告顯示，4 月密大消費者信心指數終值為 63.5，高於 3 月的三個月低點，一年通膨預期則從 3 月的 3.6% 升至 4.6%，進一步鞏固升息預期，並提振美元。

歐元小跌 0.1% 至 1.1015 美元，周線小幅收高 0.25%。

歐元區公布第一季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.1%，低於路透調查預期的 0.2%，好壞參半的經濟數據，為歐洲央行 (ECB) 下周的升息幅度增添不確定性。

數據公布後，歐元盤中一度貶逾 0.5%，並隨著投資人拋售日元兌歐元而收斂貶幅。

在日銀一如預期維持超低利率，並決定不改變殖利率曲線控制政策後，日元全面走低，日元兌歐元貶至 2008 年 9 月以來最低水平。

日元兌美元也跌至七周低位，下滑 1.8% 至 136.26 日元，本周重挫 1.6%，單周表現是 2 月底以來最糟。

由新任總裁植田和男主持的首次利率會議，一如預期維持寬鬆政策不變，但也修改前瞻指引，拿掉「將利率維持在當前或更低水平」的措辭，央行並表示，將全面檢視長期實施的貨幣寬鬆政策。

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深市場經濟學家 Jonathan Petersen 認為，機率平衡正逐漸朝向有利於美元的方向發展，美國以外地區經濟數據走強的「金髮姑娘」(goldilocks)效應似乎正在消退，一旦全球經濟成長前景進一步惡化，預估美元將從避險需求中受益。

觀察其他主要貨幣，英鎊再登去年 6 月以來新高，上漲逾 0.5% 至 1.2562 美元，本周勁揚 1%。澳幣和紐元走勢不一，澳幣貶 0.2% 至 0.6611 美元，紐元升近 0.6% 至 0.6183 美元，本周分別貶 1.1% 和升 0.5%。

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