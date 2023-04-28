工業富聯Q1營收寫同期高 毛利率同步轉佳

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 發佈第一季財報，營收 1058.88 億元 (人民幣，下同)，年增 0.8%，稅後純益 31.28 億元，年減 3.9%，不過，毛利率持續改善，來到 7.4%，年增 0.6 個百分點。

工業富聯表示，ChatGPT 等 AI 趨勢為改善毛利率提供空間，公司 AI 伺服器產品已應用於 ChatGPT，也加速提升 AI 伺服器及高效運算 (HPC) 產品的占比和研發速度。

工業富聯指出，目前算力產品涵蓋雲伺服器、高性能伺服器、AI 伺服器、邊緣伺服器及雲儲存等設備，主要客戶有北美前三大 CSP 服務商、中國一線 CSP 業者，以及互聯網應用服務企業等。

同時，AI 也帶動網路擴容需求，工業富聯表示，目前布局領域涵蓋企業網路設備、無線網路設備與 5G 相關產品、智慧家居產品及工業相關產品等。

產能布局上，工業富聯表示，持續推動深耕中國、佈局全球戰略，江西贛州園區在期內宣佈啟用、河南濟源 5G 終端精密製造專案已開始設備入駐。此外，也在越南北江省取得 50 公頃土地，擴大產能。

工業富聯強調，後續持續以四面項改善毛利率，首先，持續擴大新項目或新產品，通過技術研發的參與來推動 ODM，帶動未來整體毛利率的進一步提升，再來是通過 CSP 技術的成長，不斷取代品牌代工的模式，創造更多利潤空間。

此外，工業富聯也通過投資收益來改善毛利，如在大數據、自動化機器人等方面加大投資，最後則是持續投入新技術研發，在材料和工藝的升級上使毛利改善。