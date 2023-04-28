台積電回神領多方反攻 台股強彈167點收15579點 周線收紅

美股周四強漲，激勵台股今 (28) 日同步強彈，權王台積電回神登高一呼，重返 500 元大關，電子雙雄同步跟進，傳產、金融權值股也助攻多方氣焰，盤面航太、軍工概念股續強，尾盤拉高、終場大漲 167.69 點，收在 15579.18 點，成交值 2222.07 億元，周線收紅。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 強漲超過 1.7%，重返 500 元大關、收 502 元，鴻海 (2317-TW) 也勁揚近 1%，收 104.5 元，聯發科 (2454-TW) 法說前夕股價走穩、漲 0.45%，收 665 元。其他包括台達電 (2308-TW)、研華(2395-TW) 等，漲幅也超過 1%。

IC 設計族群活蹦亂跳，連宇、沛亨 (6291-TW) 同飆漲停，立積、類比科狂飆超過 6%，聯傑大漲逾百根停板，創惟、普誠漲幅都超過 4%。

生技族群人氣搶搶滾，優盛、濟生漲停作收，生達 (1720-TW) 也狂飆超過 9%，中化(1701-TW)、健喬漲幅都超過 4%。

金控族群股利陸續出爐，華南金 (2880-TW)16 年來首度未配股，引發失望賣壓，大跌近 4% 作收，反觀富邦金配息 2 元、國泰金 0.9 元，都創近年來低點，但股價相對強勢、同步收紅。

