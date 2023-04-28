降息不一定看漲 Fed此舉可引發股市巨大反彈

美國財經網站《Market Watch》專欄分析師 Mark Hulbert 週四 (27 日) 表示，過去聯準會政策轉向時，股市並非總是反彈，但投資人等待升息循環的最後一次升息後買股，將有望迎來巨大反彈。

投資人等待聯準會暫停升息並開始降息，多頭已經準備好發出買入訊號，他們相信牛市或多或少會立即開始新一輪大幅上漲，與聯準會在 2022 年 3 月啟動升息週期時遭受的損失大相逕庭。

根據 1990 年以來的升息週期分析 (下圖) 表明，事情並非如此簡單。

藍：1990 年以來聯準會最後一次升息之後的 1 個月、3 個月、6 個月和 12 個月期間股市獲利平均表現。綠：1990 年以來首次降息後的股市獲利表現 (圖片：翻攝 marketwatch)

圖表顯示，若在升息週期中的最後一次升息日計算此後股市的表現。平均而言，標準普爾 500 指數 (S&P 500 SPX) 都在此後的 1 個月、3 個月、6 個月和 12 個月期間都出現強勁上漲。

相比之下，如果從首次降息之日起計算此後的 1 個月、3 個月、6 個月和 12 個月期報酬率，股市平均報酬率儘管多為正，但獲利表現平平。

以聯準會在全球金融危機 (GFC) 之前的政策轉向為例。全球金融危機前的最後一次升息發生在 2006 年 6 月 29 日，但上次升息後的第一次降息是等到 2007 年 9 月 18 日才出現。而那次降息發生在牛市最終見頂前 22 天，即上一次升息後的 14 個月。

外界多認為下一次會議可能是最後一次升息日 (圖片：翻攝 marketwatch)

考慮到這最後一次升息和首次降息這兩個日期相隔如此之遠，投資人可以理解為什麼標準普爾 500 指數在該週期的最後一次升息後表現良好，但在第一次降息後表現平平。

下一次聯準會利率決策會議將在 5 月 2 日至 3 日舉行，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨預測，聯準會下週將升息 1 碼的可能性約為 83%，高於週三的 72%。

投資人多認為下週可能是本輪升息週期的最後一次升息，但分析師警示，在聯準會真正降息之前，人們也無法真正確定。如果下週是聯準會最後一次升息，按歷史均值而言，投資人可能要等待 9 個月才可能等到第一次降息，即直到明年 2 月才能找到答案。